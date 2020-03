Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi passano la loro quarantena insieme: ecco cosa racconta lei Nilufar addati e Girdano Mazzocchi decidono di passare la loro quarantena insieme; è lei a parlare e araccontare la verità sul loro rapporto

Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi, coppia uscita dallo studio di Uomini e Donne, pare stiano passando del tempo insieme. Infatti, la ragazza decide di rilasciare delle informazioni sulla loro situazione attuale. In primis, racconda che stanno passando la loro quarantena insieme, ma non solo questo.

Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi avevano deciso già da un po’ di chiudere la loro relazione e, per molto tempo, non si era sentito parlare di loro. In una diretta Instagram condivisa con l’amica Giulia Salemi, invece, Nilufar Addati decide di raccontare per filo e per segno cosa è successo dopo il loro allontanamento e cosa li ha portati a trascorrere assieme questo periodo di quarantena.

Per prima cosa, va sottolineato il fatto che nel loro periodo di ritiro forzato, inposto dalle leggi anti contagio, non sono soli, ma c’è anche Agostino Mazzocchi, il fratello di Giordano Mazzocchi. I due fratelli, infatti, si trovano a casa dei loro agenti. Nilufar Addati, dopo che Giulia Salemi ha deciso di rompere il ghiaccio, rivela un po’ di cosa. Inizia così, parlando della loro relazione dopo Temptation Island:

“Esperienza tosta, siamo sopravvissuti. Dopo ci siamo lasciati per altri motivi, però ora abbiamo un rapporto tranquillo tant’è che ora è nell’altra stanza e sta facendo la quarantena con me.”

Ci tiene, però, a sottolineare immediatamente che tra di loro c’è solo un’amicizia. Così dice: Non c’è mai stato niente dopo che ci siamo lasciati, mai riavvicinati. Nada, nada. Non mi credono.”

E poi ancora: “Tutti credono che stiamo per tornare insieme, poi nella vita tra 20 anni non so cosa succede. In questo momento abbiamo un rapporto tranquillo. Naturalmente non è proprio amico, perché insomma, sempre ex fidanzato rimane.”

Quindi, per tutti i fan della coppia, forse è il momento di mettersi l’anima in pace. I due ragazzi, anche se sicuramente in modo non semplice, stanno coltivando solo un’amicizia al momento, niente di più. Però, mai disperare: chissà che cosa riserverà per loro il futuro.