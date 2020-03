Nina Moric confessa: “frequento un bravo psichiatra” Nina Moric è in terapia per curare i suoi traumi ed è seguita da uno psichiatra; ha deciso di riprendere in mano la sua vita e di cercare finalmente serenità

La showgirl e modella croata Nina Moric parla apertamente di sè e delle concrete difficoltà che sta affrontando. La bella modella sta infatti cercando di curare i suoi traumi prendendosi finalmente cura della sua salute mentale andando da uno psichiatra.

Nina Moric ha sempre avuto una vita particolare ed un carattere un po’ sopra le righe nonostante nasconda lati di grande dolcezza e sensibilità. Sensibilità che ha portato la bella modella ad affrontare non poche sfide nel corso del tempo. Una di queste è stata quella di ammettere di avere problemi che da sola non riesce a risolvere.

Nina ha infatti deciso di farsi seguire da uno psichiatra al fine di lenire i suoi disagi interiori che da tempo si porta dietro affermando che ammettere a sè stessi di avere dei problemi e di volersi far aiutare è l’inizio di un percorso di guarigione. Rispondendo ad uno dei tanti utenti haters che le aveva dato contro Nina Moric ha risposto così: ” Sto facendo una terapia che cura i traumi e per non bastare frequento anche un bravo psichiatra, il dott. Fabio Vercesi”.

La modella ha poi aggiunto“Stare male purtroppo succede a molte persone, ma curarsi è sano. Non ho mica paura di ammetterlo. Quindi non per me, ma magari per gli altri che non hanno la forza di ammettere il loro dolore e si stanno facendo curare” . Dopo queste asserzioni, Nina ha anche sottolineato di essere mamma di Carlos, il grande amore della sua vita e che deve quindi essere forte anche per lui.

Dopo che i tabloid le hanno attribuito varie relazioni, Nina Moric ha smentito il flirt con Ezio Denti, il criminologo della macchina della verità del programma di Barbara d’Urso “Live non è la D’Urso” e ha dichiarato di essere felicemente single pronta a riprendersi la sua serenità.