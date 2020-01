Nina Moric denuncia Luigi Mario Favoloso Alla fine lo ha fatto: la showgirl croata Nina Moric ha deciso di denunciare l'ex fidanzato Luigi Mario Favoloso

Nina Moric lo aveva detto in televisione e alla fine lo ha fatto. La showgirl croata ha denunciato l’ex fidanzato Luigi Mario Favoloso, scomparso nel nulla dalla fine del mese di dicembre 2019. L’accusa è decisamente pensate: l’ex di Fabrizio Corona lo ha denunciato per maltrattamenti e percosse, nei suoi confronti e nei confronti del figlio di Nina Moric.

Solange Marchignoli, il legale di Nina Moric, ha presentato ufficiale denuncia alla Procura di Milano, per dei presunti episodi di violenza che sarebbero avvenuti tra il 2018 e il 2019.

Luigi Mario Favoloso avrebbe aggredito non solo la showgirl croata, all’epoca sua fidanzata, ma anche Carlos, il figlio minorenne che Nina Moric ha avuto dalla precedente relazione con l’ex compagno Fabrizio Corona.

Nina Moric ne aveva parlato anche qualche giorno fa mentre era ospite, insieme alla mamma dell’ex fidanzato, da Barbara D’Urso: “Mi ha messo le mani addosso e ha fatto del male anche al mio piccolo. Il nostro rapporto è sempre stato malato e ho anche ricevuto dei messaggi da parte sua da un account criptato con scritto ‘Questo è solo l’inizio’. Può averle scattate solo lui e vuol dire che ha già un piano e una mente diabolica”.

L’ex gieffino, intanto, risulta ancora scomparso. La denuncia di scomparsa era stata fatta a dicembre alla fine del mese di dicembre 2019 e poi era stata ritirata poco tempo dopo dalla stessa donna.

Di lui non si sa più nulla da allora, anche se Barbara D’Urso ha detto di aver ricevuto un messaggio in cui diceva di stare bene e di trovarsi all’estero per un grave motivo.

Secondo Nina Moric, però, la scomparsa non è assolutamente vera, ma soltanto una messinscena e accusa la madre dell’ex fidanzato di sapere esattamente dove si trova. Proprio nel salotto di Barbara D’Urso le due avevano litigato ferocemente proprio sulla questione.