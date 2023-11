Nina Moric ha un nuovo amore: ecco chi ha rubato il cuore della showgirl

Nel corso delle ultime ore il nome di Nina Moric è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? Stando a quanto emerso, pare che l’ex moglie di Fabrizio Corona avrebbe un nuovo amore. Scopriamo insieme chi è l’uomo che ha rubato il cuore della showgirl.

Dopo momenti a dir poco difficili, nella vita di Nina Moric è tornato il sereno. La modella e showgirl ha infatti ritrovato il figlio Carlos, nato dal matrimonio con l’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona, e sembra aver ritrovato l’amore. Stando a quanto emerso dai più attenti, pare infatti che Nina abbia un nuovo compagno.

Secondo le ultime indiscrezioni, il nuovo amore di Nina Moric è Giuseppe Barboni. Il nome dell’uomo non è del tutto sconosciuto, dal momento che è stato inserito dal magazine ‘Forbes’ tra i 100 Business Man dell’anno. Il nuovo compagno di Nina Moric è infatti CEO di Luxury Private Group e docente di Luxury management in alcune università italiane.

Al momento non si conoscono i dettagli della storia d’amore nata tra Nina Moric e Giuseppe Barboni. Qualche giorno fa, il business man ha scritto per la modella una dedica che non è di certo passata inosservata. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Nina è una delle donne più belle di questo Secolo. Nina per me è anche più intelligente che bella.

Chi è Giuseppe Barboni, il nuovo fidanzato di Nina Moric

Giuseppe Barboni ha frequentato il Collegio Morosini di Venezia e si è poi laureato con il pluriministro Vincenzo Scotti. Il business man è nipote del senatore Antonio Barboni ed ha come padrino il pluriministro Remo Gaspari.

Tra le sue passioni c’è senza ombra di dubbio la lotta MMA, una disciplina che l’ha visto trionfare anche in alcune importanti competizioni.