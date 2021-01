Nina Moric, il nuovo look che ha fatto impazzire tutti, opera di Federico Fashion Style. Era così, guardate ora

Aria di cambiamenti per Nina Moric che nel salone di Federisco Fashion Style stravolge completamente il suo look

Avete visto il nuovo look di Nina Moric? La showgirl, dopo aver sfoggiato sui social il drastico caschetto, ha detto definitivamente addio ai capelli corti per far posto alle famose extension del parrucchiere di Anzio lunghe ben 70 centimetri. Queste sono le parole con cui l’hair stylist ha commentato il cambiamento del look della bella modella croata:

Nina è bella anche rasata, ma lunga sta ancora meglio.

Per quanto riguarda il colore, la modella ha mantenuto il castano chiaro aggiungendo però qualche lieve sfumatura estesa per tutte le lunghezze creando un effetto molto sobrio. Ovviamente non poteva mancare la piega la quale non è da meno. Federico ha infatti optato per delle fantastiche onde morbide che danno un effetto molto naturale.

Non poteva mancare l’entusiasmo della modella che mostrando il suo nuovo look sui social ha commentato il lavoro del suo parrucchiere di fiducia con queste parole:

Unico e solo e INIMITABILE il vero artista si chiama: @federico_fashion_style oggi abbiamo cambiato il mio look! What do you think?

Dunque un cambio look davvero d’impatto quello che il famoso parrucchiere di Anzio ha regalato alla modella croata. La Moric, dopo i continui cambi look di questo mese, avrà trovato finalmente l’acconciatura che fa per lei?