Nina Moric, Luigi Favoloso violento con lei e il figlio Nina Moric accusa Luigi Favoloso di essere stato violento sia con lei sia con il figlio Carlos avuto dalla relazione con Fabrizio Corona

Nina Moric all’attacco sul caso di Luigi Mario Favoloso, che risulta ancora scomparso nel nulla. La soubrette attacca l’ex fidanzato, dicendo che è stato violento sia nei suoi confronti sia nei confronti del figlio Carlos, che Nina Moric ha avuto dalla relazione con Fabrizio Corona. Mentre la mamma Loredana Fiorentino lo difende.

In occasione di una puntata di “Live – Non è la d’Urso”, Loredana Fiorentino, mamma di Luigi Mario Favoloso, era in studio da Barbara D’Urso per parlare del caso del figlio, di cui non si sa più niente dal 29 dicembre, quando dell’ex fidanzato della modella croata Nina Moric si sono messe le tracce. Favoloso si sarebbe messo in contatto con la conduttrice Mediaset per dirle che stava bene.

La mamma dell’ex concorrente del Grande Fratello ha continuato a dire di non sapere nulla della scomparsa del figlio. I toni si sono però accesi quando la donna si è confrontata con l’ex compagna di Luigi Mario Favoloso. Le due donne si sono insultate e aggredite con le parole, perché la modella croata è certa che lei sappia dove si trova e sia complice di quella che crede essere una messinscena del suo ex fidanzato.

Loredana Fiorentino, invece, sostiene che sia Nina Moric a mentire: “Sei una bugiarda inaffidabile. Parli di violenze come se niente fosse, mio figlio non è violento”. Intanto secondo le ultime rivelazioni di Barbara D’Urso, pare che Luigi Mario Favoloso si sia rifugiato in Svizzera.

Nina Moric, sempre durante la stessa trasmissione, ha annunciato di aver denunciato l’ex compagnoa. “Luigi Mario con Carlos è stato violento una volta e da quel momento è uscito dalla mia vita.

Io non ho fatto una denuncia subito perché deve essere precisa e fatta da un legale, ho conferito mandato dal mio avvocato che ha raccolto tutte queste prove, dal momento in cui io presento la denuncia, la procura apre il fascicolo e io non posso più parlare, La denuncia è stata fatta e depositata”.