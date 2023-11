Nino Frassica, la figlia in lacrime per il dramma in famiglia: l’appello sui social

Nel corso degli ultimi giorni, Nino Frassica sta vivendo un vero e proprio dramma all’interno della sua famiglia. Nel dettaglio, l’amato gatto Hiro è scomparso. Tuttavia, secondo il comico e sua figlia, il felino sarebbe stato rapito e quindi non si tratterebbe di un allontanamento volontario.

Il gatto di Nino Frassica, un felino di Birmania, è sparito a Spoleto durante le riprese di “Don Matteo 14”. A diffondere l’annuncio è stato lo stesso Nino Frassica il quale sostiene che non si tratta di un allontanamento volontario ma qualcuno lo avrebbe preso. Nell’annuncio diffuso sui social il comico dichiara di dare una ricompensa a chiunque trovi il suo gatto.

Successivamente, a parlare in merito alla questione, è stata la figlia del comico, Valentina Lubrano. La ragazza 23enne si è resa protagonista di un appello sui social:

Stando alle sue dichiarazioni, una coppia non sconosciuta avrebbe preso Hiro per portarlo a casa loro:

Un gatto che vorrebbero tutti e infatti qualcun altro l’ha voluto al posto nostro. Siamo in un momento di stallo, abbiamo molti sospetti che una coppia che abita in piazza Campello stia trattenendo Hiro. Quando ci hanno invitato a casa loro, lì abbiamo trovato peli del nostro gatto ma loro non hanno mici bianchi. Quando li abbiamo fatti annusare a Cookie e Bianca sono impazziti. Dopo siamo tornati con un escamotage, dicendo di aver perso un foulard, ma niente.

Con il fine di ritrovare l’amato gatto, la famiglia ha ricorso anche all’intervento delle forze dell’ordine le quali, però, non hanno potuto fare nulla senza le prove concrete. Queste sono state le ultime parole con cui Valentina ha concluso il suo discorso:

Una terza volta mio padre Nino ha chiamato il marito della coppia per chiedere di vedere la cantina dove non eravamo mai stati. Quando abbiamo suonato il campanello, nessuno ci ha risposto. Alla fine ce l’ha fatta vedere e lì abbiamo trovato altri peli bianchi di Hiro. Ma ha continuato a negarlo e ci ha fatto scortare via dalla polizia. Le forze dell’ordine senza prove tangibili purtroppo non possono fare nulla ma io ci tengo a ringraziarle.