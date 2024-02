Ilary Blasi fa una battuta sul suo ex marito e Noemi Bocchi le lancia una frecciatina pubblicando una foto sui social.

Noemi Bocchi ha deciso di difendere a grande voce il suo compagno, il famosissimo Francesco Totti. La replica arriva a seguito di una battuta che l’ex moglie dello stesso, Ilary Blasi, avrebbe fatto qualche settimana fa a Verissimo.

Noemi Bocchi lancia una frecciatina a Ilary Blasi

Ecco, dunque, cosa ne pensa Noemi e soprattutto che cos’ha deciso di fare per mettere a tacere l’ironia dell’ex conduttrice de l’Isola dei famosi.

Ilary Blasi parla di Francesco Totti a Verissimo

In una delle ultime puntate di Verissimo, ha fatto il suo ingresso in studio Ilary Blasi. La donna. oltre ad essere una grande amica della presentatrice di Verissimo, Silvia Toffanin, è anche una colonna portante di Mediaset.

Ha sempre condotto trasmissioni importanti come L’Isola dei famosi e il Grande Fratello Vip. Circa un anno fa la donna è finita nel polverone mediatico a seguito della fine della sua storia d’amore con Francesco Totti, allora capitano della Roma.

Francesco Totti e Noemi Bocchi

I due non si sono lasciati in armonia e si parla di tradimenti reciproci che avrebbero minato il loro rapporto negli ultimi anni. In questa circostanza la bella presentatrice avrebbe fatto una battutina ironica sull’ex marito che avrebbe indispettito la nuova compagna dell’uomo, Noemi Bocchi.

Noemi Bocchi risponde a Ilary Blasi sui social

La nuova compagna dell’ex calciatore risponde al nome di Noemi Bocchi. Questa non ha particolarmente apprezzato quello che la conduttrice avrebbe detto su Francesco Totti a Verissimo.

La Blasi ha appena pubblicato un libro che parla della sua storia e quando la Toffanin le ha chiesto se Francesco l’avrebbe mai letto, Ilary è scoppiata a ridere. Ha quindi fatto passare il concetto su come fosse assurdo immaginare il suo ex marito con un libro in mano.

Francesco Totti

La Bocchi ha quindi deciso di pubblicare sui social una foto di Francesco Totti mentre indossa uno zainetto. A completare il tutto una didascalia con molti libri, frecciatina a dir poco innegabile.

Che dire, Noemi e Ilary non sono simili solamente nell’aspetto, ma sembrano avere parecchie assonanze anche in termini di carattere. Tra le due le frecciatine non mancano!