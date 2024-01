Prosegue senza sosta il gossip che vede protagonista Ilary Blasi e la presunta relazione extraconiugale con Cristiano Iovino. Tengono banco infatti le parole che quest’ultimo aveva rilasciato in merito ad una relazione intima che era andata ben oltre un semplice caffè proprio come aveva invece affermato la conduttrice.

Di tutto questo grande caos però, di recente si sono aggiunte anche le dichiarazioni rilasciate da parte di Noemi Bocchi. Quest’ultima infatti, ha commentato in modo del tutto pungente le parole di Cristiano in merito a quel caffè scambiatosi con Ilary.

Noemi Bocchi, il commento pungente al caffè tra Cristiano Iovino e Ilary Blasi

La separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti sembra ormai acqua passata a differenza della presunta relazione avvenuta invece con l’imprenditore Cristiano Iovino. A distanza di mesi è stato proprio quest’ultimo di recente a svelare cosa ci sia stato davvero tra lui e la nota conduttrice.

Secondo quest’ultimo infatti, la Blasi avrebbe mentito parlando di un semplice caffè preso in amicizia che, in realtà, celerebbe una relazione extraconiugale. Per ora i fan sono divisi su chi abbia realmente ragione e chi abbia detto la verità ma a rompere il silenzio sulla vicenda è inaspettatamente Noemi Bocchi.

Quest’ultima infatti, intervistata da La Repubblica, ha rilasciato un commento pungente affermando: “La situazione si commenta da sola. La verità viene sempre a galla prima o poi”.

La nuova compagna di Totti sembra infatti dare ragione proprio al noto imprenditore nonostante le parole ben spese nei suoi confronti da parte della Blasi. Per ora la nota conduttrice non ha voluto replicare alle parole di Bocchi che, sembrerebbero già essere finite nel dimenticatoio, focalizzata solo ed esclusivamente all’uscita del suo libro “Unica” dopo il famoso docu-film che ha ottenuto milioni di visualizzazioni.