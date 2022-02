Noemi spiazza tutti a Sanremo con il suo look e con l'anello serpente tempestato di diamanti, ecco quanto costa

Il 1 febbraio 2022 è andata in onda la prima serata del Festival di Sanremo su Rai 1 e sul web già si sta votando su chi ha sfoggiato il look più bello. Tra gli outfit più apprezzati c’è quello di Noemi la quale ha sfoggiato un anello-serpente tempestato di diamanti. Scopriamo insieme quanto costa.

Tra i primi cantanti in gara nella prima serata del Festival di Sanremo c’era Noemi. Con la sua raffinatezza e la sua semplicità, la celebre cantante ha lasciato tutti il pubblico italiano a bocca aperta. Tuttavia un dettaglio non è passato di certo inosservato. Si tratta del gioiello tempestato di diamanti a forma di serpente. Siete curiosi di sapere il prezzo?

Il Festival di Sanremo ha fatto il suo debutto con le esibizioni dei primi 12 cantanti in gara. Tra questi ultimi c’era anche Noemi la quale ha sfoggiato uno dei look più apprezzati della serata. Si tratta di un abito rosa cipria. La cantante ha deciso di abbinare la sua semplicità ad alcuni gioielli preziosissimi.

Tra questi ultimi c’era un anello a forma di serpente. Si tratta di un modello a doppia spirale in oro rosa con pavé di diamanti ed è firmato dalla casa di moda Buvlgari.

Siete curiosi di sapere quanto costa? La sua cifra sembra ammontare intorno ai 13.900 euro in vendita sul sito ufficiale del brand. Tuttavia c’è un ulteriore dettaglio che di certo non è passato in osservato a tutti i telespettatori del Festival della canzone Italiana.

Noemi indossa l’orologio a forma di serpente attorcigliato

Stiamo parlando dell’orologio scintillante che la cantante ha indossato sul suo polso destro. Tale gioiello fa parte della collezione “Serpenti Incantati”, in oro rosa e tempestato di diamanti ed ha la tipica forma di un serpente attorcigliato. Insomma, anche nella settimana esibizione a Sanremo, con la sua raffinatezza Noemi ha lasciato tutti senza parole.