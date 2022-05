Anche le influencer più famose e pagate del web incappano in gaffe davvero terribili. È stato così per Chiara Ferragni che per sbaglio sul suo profilo Instagram ha rivelato il nome del figlio di Francesca Ferragni, sua sorella. La zia, per errore e non volutamente, ha svelato come si chiamerà il suo nipotino. E la gaffe non è passata inosservata.

Credit: fraferragni – Instagram

Zia Chiara ha svelato per errore il nome del nipote, forse perché molto emozionata visto che tra poche settimane per la prima volta diventerà zia. Tutto è accaduto durante il baby shower organizzato per sua sorella e per il futuro sposo Riccardo Nicoletti, che tra poco diventeranno genitori per la prima volta.

Ovviamente tutta la festa è stata raccontata sui social. Nelle Stories condivise da tutta la famiglia Ferragni si vede la coppia al settimo cielo per il party organizzato in una cascina milanese. Loro non sapevano niente, i famigliari hanno deciso di fare alla coppia una bella sorpresa.

Tutti gli invitati hanno fatto i migliori auguri alla coppia. E anche la zia Chiara, che per più volte ha dovuto interrompere il suo discorso perché visibilmente commossa, è intervenuta. Svelando però per errore il nome del piccolo che arriverà tra pochi giorni.

Auguro a te e Riky di godervi ogni momento fino in fondo perché quando Edo sarà con voi la vita avrà un sapore e un significato.

Credit: fraferragni – Instagram

Nome del figlio di Francesca Ferragni svelato non solo da Chiara, ma anche da Valentina

Non solo Chiara Ferragni ha pronunciato il nome del nipotino in arrivo, pubblicando poi il video dell’intervento nelle sue Storie. Anche la terza sorella Ferragni lo ha scandito chiaramente.

Nessuno ci ha fatto caso al momento. Ma sui social non sfugge niente. Chissà cosa ne pensano i genitori dello spoiler colossale!