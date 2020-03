Non è l’Arena, Vittorio Sgarbi, parole forti al virologo Fabrizio Pregliasco Non è l’Arena, Vittorio Sgarbi punta il dito contro i medici, parole forti rivolte al virologo Fabrizio Pregliasco: “Non curate i malati da coronavirus”

Vittorio Sgarbi affronta il discorso Coronavirus muovendo pesanti accuse al virologo Fabrizio Pregliasco. È successo a Non è l’Arena, il 22 marzo 2020: durante la puntata c’è stato un pesante scontro tra il critico d’arte e il virologo. Vittorio Sgarbi ha accusato la sanità italiana e ha offeso alcuni noti virologi.

L’ennesimo scontro verbale quello che si è consumato domenica sera su La7, nello studio di Non è l’Arena. L’intervento di Vittorio Sgarbi ha alzato, come sempre un polverone. Il noto critico d’arte ha affrontato il discorso Coronavirus accusando il sistema sanitario di non voler curare i malati e di non utilizzare alcuni medicinali.

Già prima, Vittorio Sgarbi aveva minimizzato la situazione parlando di allarmismo e prendendosela con alcuni noti virologi come Roberto Burioni e Fabrizio Pregliasco. A Non è l’Arena Vittorio si è scatenato, tirando il ballo l’Avigan, il farmaco che il questo momento stanno sperimentando in Giappone:

“Cercate se c’è una medicina, sperimentatela. È vostro dovere sperimentarlo. Sperimentatela. L’hanno sperimentato in Giappone. L’Avigan va sperimentato”.

Fabrizio Pregliasco ha provato a spiegare a Vittorio Sgarbi che si tratta di un farmaco che sì, sembra efficace contro il COVID-19 ma che ha ancora degli effetti collaterali che vanno valutati. Infatti, molti medici, non vedono di buon occhio questa terapia proprio per le conseguenze sull’organismo.

“Lo conosciamo da tempo quel farmaco e stiamo valutando gli effetti di cui non abbiamo ancora garanzie sufficienti…”.

Ma l’ira di Vittorio Sgarbi non sembra volersi placcare. Per lui le tante persone che perdono la vita muoiono per colpa dei medici che non le avrebbero curate.

“Le persone muoiono perché nessuno le ha curate, non le avete curate”.

Ma Fabrizio Pregliasco gli risponde:

“Stanno morendo delle persone e ne moriranno ancora proprio per le sue stupidissime considerazioni. Lei è incredibile, non devono farla parlare. Perché lei è un irresponsabile…”.

Un botta e risposta che viene interrotto dal conduttore Massimo Giletti che invita a tutti di moderare i toni. Dopo un po’ Vittorio Sgarbi torna sui suoi passi e si scusa con il virologo.