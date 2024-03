“Non è lei in quello scatto” Kate Middleton al centro di un nuovo giallo

Non c’è tregua per la povera Kate Middleton e per il mistero che l’ha vista come protagonista nelle scorse ore. Questa volta spunta una nuova teoria secondo la quale lo scatto risalirebbe a circa 8 anni fa. Pronti a scoprirla?

Le teoria su Kate Middleton

Ecco che cosa abbiamo scoperto in merito a questo scatto che per molti risalirebbe ad una vecchia copertina di “Vogue“.

Le parole di Kate Middleton sulla foto ritoccata

Nelle ultime ore non si fa che parlare di come l’ultima foto pubblicata da Kate Middleton sia stata ritoccata senza troppo mistero. La duchessa di Cambridge è subito intervenuta sulla questione, dichiarando come non pensava di generare un polverone a seguito di un semplice scatto di famiglia.

Ovviamente le teorie legate alla faccenda non si sono sprecate e si è supposto davvero di tutto, dalla strategia al marketing. C’è perfino chi è arrivato a pensare a come l’intelligenza artificiale abbia contribuito ad alimentare questa storia. La foto ritoccata di Kate Middleton Come molti fotografi dilettanti mi cimento nell’editing, ma voglio scusarmi per la confusione causata dalla foto di famiglia che abbiamo condiviso.

Secondo l’ultima teoria in dirittura di arrivo, la foto della discordia sarebbe già stata pubblicata in passato e più precisamente su una vecchia copertina del magazine “Vogue“, nell’ormai lontano 2016. Che cosa c’è di vero in tutta questa storia?

Vogue: la foto di Kate Middleton appartiene al passato?

Credits: euronews in italiano

Alcuni utenti di X si sono focalizzati moltissimo su questa storia e secondo una di loro, una certa Ruby Naldrett, la foto utilizzata per il ritocco di Kate apparterebbe ad una vecchia copertina di Vogue. La copia in questione è approdata sul mercato nel 2016 anche se ora è stata leggermente modificata dall’editing.

A quanto pare però, questa teoria non ha un terreno molto solido sul quale affondare le sue radici in quanto diversi esperti del mestiere hanno confutato il coinvolgimento dell’editing e dell’intelligenza artificiale a tal proposito.

Kate Middleton e il principe William

Il mistero non accenna a risolversi, motivo per cui di ora in ora continuano ad emergere nuove teorie, alcune delle quali parecchio inquietanti. Si dice che la duchessa non sia in salute e che abbia deciso di prendere una controfigura per gli eventi pubblici e social ai quali non può rinunciare.

Da quello che sappiamo la foto oggetto di tanto stupore è stata scattata con una macchina fotografica professionale appartenente al brand Canon. La stessa è poi stata ritoccata l’8 marzo con il programma Adobe prima di essere pubblicata il 10 Marzo per celebrare la festa della Mamma. Che dire, forse alla base di tutto questo si nasconde l’ennesimo errore di comunicazione. Questa volta però, commesso da una delle famiglie reali più importanti del mondo intero.