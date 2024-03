“Non riesco a respirare” Paura ad Amici: Maria De Filippi costretta ad intervenire

Sabato sera è andata in onda la prima puntata del Serale di Amici, un grande successo come premeditato da tutti. Una delle concorrenti si è letteralmente fatta prendere dall’ansia, tanto da non riuscire a respirare. Che cosa è successo? Scopriamolo insieme.

Amici 23: gli eliminati della prima puntata del Serale

Dopo un periodo di grande attesa, sabato sera è finalmente andata in onda la prima puntata del Serale di Amici. Le tre squadre si sono affrontate in un regime di grandissima competizione e alla fine sono stati proprio gli Zerbi-Cele ad avere la meglio.

Questi hanno sconfitto sia la squadra dei Cucca-Lo che quella dei Petti-Mondo, dimostrando ancora una volta di sapere il fatto loro. Nel corso delle prime puntate del Serale sono sempre due gli allievi a dover abbandonare la scuola.

Lil Jolie

Il primo concorrente deve abbandonare il programma subito dopo aver giocato la prima manche mentre la seconda eliminazione avverrà dopo un ballottaggio finale che, invece, richiede più tempo. Il primo eliminato di questa edizione è stato Ayle, il cantante di “Allergica alle fragole”.

Per quanto riguarda l’eliminazione finale invece, se la sono giocata una cantante e un ballerino ovvero Lil Jolie e Kumo. I due hanno portato sul palco alcuni dei loro pezzi più famosi e alla fine hanno aspettato il responso dei giudici in casetta. Dopo una breve pausa, Maria ha deciso di collegarsi con i ragazzi comunicando loro che sarebbe stato il giovane Tiziano a dover abbandonare la casetta di Amici.

Brutto attacco di ansia per Lil Jolie: Maria De Filippi interviene

Credits: Amici di Maria De Filippi

Sicuramente esibirsi in pubblico e doversi aprire al cospetto di migliaia di persone non è una cosa facile soprattutto per chi soffre di attacchi di ansia e di panico. Questo lo sa molto bene Lil Jolie che nonostante abbia diversa esperienza sul palco ha vissuto dei momenti di vero e proprio terrore nel corso della prima puntata del Serale.

Tutto questo si è verificato nel momento in cui la ragazza aspettava il giudizio dei giudici e assisteva all’esibizione del suo rivale Kumo. Angela si è poi esibita con il brano “Lost of you” che le ha permesso di esprimere le sue qualità interpretative e vocali.

Lil Jolie

Subito dopo però, l’interprete ha vissuto delle grandi difficoltà, tanto da dover richiedere dell’acqua per cercare di trovare la calma. Quando Maria le ha chiesto come stesse, Lil Jolie ha ammesso di non riuscire a respirare bene e Maria l’ha invitata a uscire dallo studio per cercare di ricomporsi.

Angela però ha deciso di rimanere seduta e allora Maria ha preferito mandare la pubblicità per consentire alla ragazza di riprendersi e cercare di domare le sue emozioni. Lil Jolie è apparsa visibilmente provata anche una volta rientrata in casetta, esprimendo un respiro di sollievo solo quando ha scoperto di aver vinto la sfida. Forse con il procedere delle puntate Angela si abituerà a questo tipo di contesto.