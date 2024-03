“Non so se lo sai ma ha fatto il GF” Anita sgancia la bomba, il suo ex fidanzato è un ex gieffino: si tratta di lui!

Anita Olivieri rivela ad Alessio Falsone di aver frequentato un ex vippone del Grande Fratello. Ecco di chi si tratta!

Ancora un altro articolo sulla bella Anita Olivieri, anche se questa volta ci focalizzeremo sulle sue vicende sentimentali. Pare infatti che la ragazza dai lunghi capelli biondi abbia avuto un flirt con un ex vippone. Di chi si tratta? Scopriamolo insieme.

Anita Olivieri

Ecco che cosa abbiamo scoperto su questa relazione così improvvisa e mai dichiara prima.

Grande Fratello: Anita Olivieri cattura l’attenzione nella casa

Fin dalla sua presentazione ufficiale, Anita Olivieri ha subito conquistato l’attenzione in quanto in molti l’hanno descritta come una bellissima ragazza. Si tratta di un dato oggettivo al quale è impossibile controbattere.

Forse è proprio questo il motivo per cui molti ragazzi della casa hanno dichiarato di avere un interesse nei suoi confronti. Il primo di tutti è stato proprio il modello Federico Massaro, il quale è stato però respinto dalla ragazza.

Anita ed Alessio

In tanti pensano che Giuseppe Garibaldi non provasse solo amicizia nei confronti della bionda, ma che ne fosse letteralmente attratto. Non da ultimo troviamo anche Alessio Falsone, con il quale è iniziato un flirt molto intenso.

I due hanno avuto la possibilità di trascorrere qualche ora in suite, luogo nel quale si sono scambiati qualche bacio. Forse però si è trattato solo di una semplice attrazione, in quanto Alessio ha chiesto alla ragazza di rimanere solo amici.

Anita Olivieri e la rivelazione choc: chi è la sua ex fiamma!

A quanto pare però, Anita avrebbe avuto in passato un breve flirt con un ragazzo che ha preso parte alla scorsa edizione del Grande Fratello. A chi ci riferiamo? Ovviamente al bellissimo calciatore Andrea Maestrelli.

Andrea Maestrelli

I due si sarebbero frequentati per un certo periodo prima di capire come fossero del tutto incompatibili nonostante le buone intenzioni di entrambi. A parlare di questa storia è stata proprio Anita, la quale ha deciso di rivelare questo aneddoto ad Alessio. Non facevamo tardi la sera perché lui si allenava. Faceva molti sacrifici, lo vedevo, vedevo quello che mangia. Lui era uno che voleva e poteva arrivare. Poi non so se lo sai ma ha fatto il Grande fratello l’anno scorso.

Anita ed Edoardo

Dopo aver parlato di Andrea, Anita ha deciso di prendere in mano il discorso relativo al suo ex Edoardo. Anita ha detto di volergli molto bene ma di non provare niente di più. Ha poi descritto alcuni suoi comportamenti a dir poco esagerati che l’hanno fatta riflettere. Che dire, anche la vita privata di Anita è tutto fuorché noiosa!