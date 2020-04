View this post on Instagram

#iorestolibero visitate il sito www.25aprile2020.it sarà un 25 aprile importante. Ho aderito con gioia all’appello partito da #carlopetrini per essere uniti, tutti, in una piazza virtuale per celebrare insieme la Liberazione. In genere il #25aprile lo chiamiamo “Festa della Libertà” ma in realtà è la festa della LIBERAZIONE e c’è differenza, perché la liberazione è un’azione che realizza un’idea, e le idee non si realizzano mai per sempre, vanno vissute e riaffermate , perché sono eterne solo nel mondo delle idee, nella realtà possono esistere nel tempo e nello spazio, che è dove si compiono le azioni #vivalalibertà #25aprile2020 @25aprile2020