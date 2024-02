Nuova fiamma per Belen: dopo Elio Lorenzoni le prime immagini con Giacomo Cavalli

Belen Rodriguez è stata beccata in compagnia di Giacomo Cavalli, ex di Diletta Leotta.

Qualche giorno fa la bellissima Belen Rodriguez ha velatamente annunciato la fine della sua storia con Elio Lorenzoni. Pare però che una nuova fiamma sia già presente nella vista dell’ex conduttrice Mediaset. Ma di chi si tratta?

Belen Rodriguez

Pare che il fortunato sia proprio Giacomo Cavalli, già noto ai rotocalchi rosa per la sua precedente relazione con Diletta Leotta. Ecco che cosa abbiamo scoperto.

Belen Rodriguez annuncia la fine della sua storia con Elio Lorenzoni

Qualche mese fa Belen Rodriguez è apparsa raggiante in compagnia di un nuovo amore. Stiamo parlando del bellissimo Elio Lorenzoni, con il quale le cose sembravano procedere a gonfie vele. Il punto di gioia massimo è stato raggiunto quando i due avevano annunciato la volontà di sposarsi qualche mese fa, pubblicando sui social la foto dell’anello.

Giacomo Cavalli

Qualcosa però non sembra essere andato per il verso giusto, in quanto quell’anello è stato tolto e forse rispedito al mittente. Belen ha pubblicato diverse foto in cui appare senza anello al dito e tutti i siti e i giornali hanno cominciato a parlare della fine di questa storia. Attualmente non sappiamo che cosa sia successo tra i due, ma sembra proprio che non sia previsto un ritorno di fiamma.

Scoop in vista: Belen beccata in compagnia di Giacomo Cavalli

credits: Gossippiamo

Nelle ultime ore Belen Rodriguez è stata beccata in compagnia di Giacomo Cavalli, noto per aver avuto una relazione con Diletta Leotta qualche anno fa. Il ragazzo è un modello molto bello, ragione per la quale passa molto difficilmente inosservato.

Belen Rodriguez e Giacomo Cavalli

I due si sarebbero incontrati a Milano e sarebbero stati paparazzati mentre percorrevano le vie del centro. Si sarebbero poi recati in un bar con degli amici per poi terminare la serata nell’appartamento di Cavalli. Per molte persone non si tratta dell’inizio di una nuova relazione ma di una semplice riunione tra amici che non si vedevano da molto tempo. Non ci resta che attendere nuovi gossip per scoprire che cosa sta bollendo in pentola!