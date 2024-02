Nuova sponsorizzazione per Chiara Ferragni: il post finisce un disastro, ecco cos’è successo

La nuova sponsorizzazione di Chiara Ferragni finisce nel caos creando una nuova bufera all’interno dei social. Nelle ultime ore infatti, sembra che l’influenza dell’imprenditrice digitale abbia fatto un nuovo buco nell’acqua mostrando come i fan non si fidino più di lei e delle sue parole.

Si prospettano ancora dei tempi difficili per lei e per il suo lavoro che sta colando a picco dopo gli ultimi avvenimenti che la vedono protagonista. Il tutto è accaduto quando, Chiara Ferragni ha deciso di sponsorizzare e mostrare il posto in cui si trovava in vacanza.

Un gesto che ha avuto un riscontro del tutto negativo spingendo anche il proprietario della struttura a prendere una drastica decisione.

Nuova sponsorizzazione per Chiara Ferragni: il post finisce un disastro

Nelle ultime ore Chiara Ferragni si trovava in Val d’Aosta dove ha trascorso una notte all’interno del famoso e rinomato Hotel de Mascognaz a Champoluc. Come capita di consueto quest’ultima ha reso nota la sua posizione e il posto in cui si trovava, creando un vero e proprio caos mediatico.

La struttura ha così spiegato: “Ci ha telefonato la direttrice di un altro albergo di Courmayeur per chiederci se potesse farci piacere che la Chiara passasse un weekend da noi. E le abbiamo detto certamente sì, perché no? Così è arrivata da noi. Del resto, qui possono venire tutti, siamo una struttura di ospitalità aperta al mondo. Purtroppo, ci dispiace che invece nel mondo ci sia odio”.

Successivamente però, il post è stato cancellato. La stessa proprietaria a Gambero Rosso ha affermato: “Certo, abbiamo chiesto di poter condividere. Ma nella notte è successo il finimondo: ci hanno riempito di messaggi e insulti e abbiamo dovuto rimuovere il post”.

Infine, ha detto la sua anche l’esperto di marketing Karim De Martino:“Chiara Ferragni ha fatto un test . Il profilo della struttura è stato preso di mira dagli hater con migliaia di insulti su ogni post. Come siamo arrivati a tanto?”. Sembrerebbe proprio che l’influenza e l’impero di Chiara stia pian piano crollando a pezzi dopo quanto accaduto per il pandoro-gate.