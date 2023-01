Nuovo amore per Soleil Sorge? Ecco chi starebbe frequentando l’ex gieffina

Nel corso delle ultime ore il nome di Soleil Sorge è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Stando a quanto emerso, pare che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne stia frequentando un ex concorrente del Grande Fratello Vip. Scopriamo insieme di chi si tratta.

Soleil Sorge e Gianluca Costantino stanno insieme? In queste ultime ore stanno emergendo numerose voci in merito alla nascita di questa nuova frequentazione. Ricordiamo che sia Soleil Sorge che Gianluca Costantino sono stati entrambi concorrenti della scorsa edizione del Grande Fratello Vip.

Riguardo Gianluca Costantino, c’è da dire che l’ex gieffino ha mostrato tutto il suo interesse nei confronti di Soleil sin dal suo ingresso nella casa. L’influencer, però, ha sempre rifiutato il corteggiamento del modello e influencer. Oggi, però, pare che le cose siano completamente cambiate: ecco perché.

Soleil Sorge e Gianluca Costantino: è nata una nuova coppia?

Stando alle ultime voci in circolazione, pare che i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip siano trascorrendo insieme una vacanza in montagna. A lanciare lo scoop è stato Alessandro Rosica, il quale ha rivelato:

Soleil Sorge e Gianluca Costantino. Come dimenticare la loro grande amicizia nata all’interno del Grande Fratello Vip?!? Amicizia “quasi speciale” bloccata solo dall’ostacolo “ex di Soleil” proprio lui aveva infatti allontanato categoricamente Soleil da Gianluca. Addirittura lei non fu nemmeno padrona di invitare Gianluca al suo compleanno.

E, continuando, l’esperto di gossip ha aggiunto: