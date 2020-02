Nyakim la bellissima modella sudanese con la pelle più scura del mondo Si chiama Nyakim ed è la modella nerissima che combatte ogni discriminazione

Lei è Nyakim Gatwech ed è una modella sudanese conosciuta nel mondo come la regina dark, il suo nome è dovuto al colore della sua pelle, la più scura al mondo. La ragazza, 27enne, è molto popolare nel suo settore e sul web, non solo per la bellezza statuaria che la contraddistingue ma per il messaggio contro la discriminazione di ogni tipo, di cui si è fatta portavoce.

La modella vive a Minneapolis, nel Minnesota e alcuni anni fa ha intrapreso un viaggio per promuovere, attraverso la sua popolarità, l’accettazione della diversità portando come esempio il colore scurissimo della sua pelle.

Sul web è ricercatissima e su Instagram supera i 100mila follower: Nyakim Gatwech condivide costantemente frammenti della sua vita e della sua battaglia contro la discriminazione razziale attraverso i social network.

Nessuno spazio a fraintendimento, il messaggio di Nyakim è chiaro, obiettivo è quello di trasmettere un messaggio preciso nei confronti di chiunque la ascolti: uomini e donne devono essere orgogliosi di quello che sono e di come appaiono, indipendentemente dalla melanina. Occorre accettarsi per quello che si è, per il proprio corpo ed essere orgogliosi di tutto ciò che ci caratterizza e il colore della pelle, ha davvero importanza? Che sia bianco, color caramello o caffè, sarà sempre bellissimo perché è il vostro.

E no, purtroppo questo messaggio di accettazione non è scontato nonostante l’epoca moderna in cui viviamo. Ce lo conferma Nyakim e la sua provenienza, in Sudan infatti, Paese in cui la modella è nata, la popolazione nera è vittima di discriminazione da parte dei sudanesi arabi con il colore della pelle più chiara.

Per questo, la modella con la pelle più scura del mondo si è fatta portavoce di un messaggio di eguaglianza, affinché chiunque possa sentirsi rappresentato da lei, al di là di ogni stereotipo di bellezza che si basa su canoni di perfezione decisi da altri.

La sua pelle color ebano, come lei stessa ha raccontato è un dono di Dio e il suo impegno in questo senso è di esaltare questa caratteristica senza discriminazione alcuna, del resto la sua “diversità”, se così vogliamo chiamarla è il suo successo. La sua particolarità gli ha concesso una popolarità senza eguali, da qui è nato il soprannome di The Queen of Dark che la modella riprende orgogliosamente ogni volta che può. Il suo profilo Instagram è seguitissimo e le motivazioni sono evidenti.

Oggi Nyakim Gatwech è diventata una vera e propria paladine per donne e uomini con la pelle scura combattendo tutti gli stereotipi della donna afroamericana che preferirebbe avere la pelle chiara. No, lei conferma che non è così, la sua pelle non la cambierebbe mai.