Federica Pellegrini è tornata a parlare. Questa volta l’argomento principale sono state le prossime Olimpiadi che dovrebbero svolgersi la prossima estate a Tokyo, ma sulle quali aleggia ancora un grosso punto interrogativo. La nuotatrice ha raccontato ai giornalisti de La Repubblica che si darà tempo fino ad agosto e, se fino ad allora ancora ancora non ci sarà chiarezza sullo svolgimento dell’evento sportivo per eccellenza, probabilmente darà un taglio netto alla sua carriera da atleta.

Credit: kikkefede88 – Instagram

Non ha mai nascosto la sua intenzione e volontà di mettere su famiglia, la “divina” del nuoto italiano. L’età e la relazione che procede a gonfie vele da anni con il suo compagno e allenatore, Matteo Giunta, hanno fatto sorgere in lei la voglia di diventare mamma.

Per questo motivo non vuole tirare troppo a lungo. Se il Coronavirus, che già ha fatto saltare l’olimpiade in programma per il 2020 e che ha contagiato ha contagiato anche lei, dovesse far slittare ancora la competizione, Federica molto probabilmente dirà basta all’attività agonistica.

Una carriera gloriosa quella della Pellegrini che, grazie a numerose vittorie a livello europeo, mondiale e olimpico, l’hanno resa la nuotatrice italiana più forte e vincente di sempre. La fame di vittoria è sempre lì, ma vuole anche un figlio e non vuole aspettare molto altro tempo ancora.

Credit: kikkefede88 – Instagram

Come lei, altre grandi atlete italiane hanno deciso di interrompere le loro carriere a favore di una vita dedicata alla famiglia. Tra loro, la campionessa di scherma Elisa Di Francisca e la tuffatrice Tania Cagnotto. Sulle loro scelte, Federica ha detto di capirle e, da donna, di condividerle a pieno.

Federica Pellegrini e il suo futuro

Credit: kikkefede88 – Instagram

Difficile pensare che, anche se dovesse smettere di nuotare, Federica Pellegrini riesca ad allontanarsi del tutto dalla piscina. Il nuoto è sempre stato la sua vita e, l’esperienza accumulata, le permetterebbe di ricoprire ruoli altrettanto centrali, sempre relativi a questo sport.

Credit Video: Italia’s Got Talent – Youtube

Lei stessa, sempre ai giornalisti di La Repubblica, ha parlato dell’eventualità di diventare allenatrice. Nuoto ma non solo. Infatti, la Pellegrini già da diverso tempo ha dimostrato un discreto talento anche in campo televisivo. Nel suo ruolo da giurata di Italia’s Got Talent ha riscontrato un discreto successo. Chissà se il piccolo schermo possa rappresentare per lei un’altra “vasca” dove compiere prestazioni altrettanto vincenti.