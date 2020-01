One Piece, la serie live action su Netflix One Piece, la serie live action su Netflix: finalmente annunciato il nuovo titolo per la gioia di tutti i fan

One Piece arriva su Netflix con una serie live action per la gioia di tutti i fan che aspettavano da tempo questa notizia. L’adattamento del manga e del cartone con attori in carne e ossa sarà a opere della piattaforma di streaming. Sarà Eiichirō Oda, il suo creatore, a curare anche la versione per Netflix di One Piece. Così sarà tutto perfetto.

La serie live-action di One Piece arriverà su Netflix e adesso abbiamo la conferma. Rumors e voci si rincorrevano da tempo, ma mancava la conferma della piattaforma di streaming, che ha annunciato che proporrà presto una serie tratta al manga di Eiichirō Od e che sarà co-prodotta dalla società di Los Gatos, insieme ad Aldestein e Itv Studios.

Eiichirō Oda su Twitter conferma tutto quanto, non nascondendo ovviamente la sua gioia. La sceneggiatura dovrebbe essere opera di Steve Maeda e Matt Owens, mentre a Eiichirō Oda dovrebbe spettare la supervisione. Il progetto in realtà è del 2017, ma come sottolineato dal creatore di One Piece queste sono cose che richiedono un po’ di tempo. Non si possono mica improvvisare.

Cos’altro sappiamo? Poco, solo quello che Eiichirō Oda ha scritto sui social: “Quanto progredirà la storia nei 10 episodi della prima stagione? Chi comparirà nel cast? Pazientate ancora un po’e rimanete sintonizzati”. Secondo i bene informati, però, la prima stagione coprirà i primi 12 volumi a fumetti della Saga del Mare Orientale, che equivalgono ai primi 54 episodi della serie animata.

Chi farà parte del cast? Chi impersonerà Rubber, il marinaio dal corpo flessibile perché ha mangiato il frutto del diavolo, che vuole diventare re dei pirati? E chi, invece, sarà lo spadaccino Zoro, la navigatrice Nami, il cuoco Sanji e, soprattutto, Chopper, la renna?

Ma la domanda che si fanno tutti i fan è: quando sarà disponibile?