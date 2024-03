“Ora vive così” ha abbandonato la tv, l’ex idolo di Uomini e Donne ora fa tutt’altro lavoro

In molti se lo stanno chiedendo, non vedendolo più sul piccolo schermo come un tempo. Che fine ha fatto Francesco Monte? L’ex di Uomini e donne, che ha anche partecipato a un’edizione del Grande Fratello, ha abbandonato definitivamente la tv. Ma come vive oggi? Si è reinventato e ha iniziato dall’inizio una nuova avventura, sempre nel mondo dello spettacolo.

Francesco Monte era stato tronista di un’edizione di Uomini e donne. Era salito agli onori della cronaca rosa anche per una relazione con Cecilia Rodriguez, sorella di Belen, che in questi giorni ha annunciato il matrimonio con Ignazio Moser.

Ha anche partecipato a un’edizione del Grande Fratello. Dentro la casa più spiata d’Italia aveva anche avuto una sorta di amicizia particolare con Giulia Salemi, di cui si era tanto parlato. Gli ultimi anni dell’ex tronista non sono stati facili, come ha raccontato lui stesso in diverse interviste a Verissimo.

L’ex gieffino ha più volte raccontato di aver avuto diversi attacchi di panico. “Ne sono uscito dopo un anno e mezzo. Li avevo praticamente tutti i giorni e in maniera piuttosto forte. Mi venivano anche mentre guidavo. Dovevo fermarmi e chiamare mio fratello perché venisse a prendermi“.

Questo il racconto del giovane, che poi ha aggiunto: “Gli attacchi erano probabilmente l’effetto di tutto quello che cercavo di comprimere da più di un anno, compreso il dolore per la morte di mia madre”.

Che fine ha fatto Francesco Monte: lavora sempre nel mondo dello spettacolo, ma non in tv

Oggi Francesco Monte, che cerca di vivere un po’ più lontano dai riflettori del gossip rispetto al passato, sta coltivando la sua passione per la musica. Ha, infatti, ripreso a suonare il piano e sta studiando il basso.

Francesco ha anche pubblicato il suo primo singolo, Repetir, con il nome d’arte di Kirami. L’accoglienza del suo brano è stata buona, vedremo se è davvero questa la sua strada.