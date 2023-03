Oriana Marzoli contro un autore del GF Vip: “Perché devo stare zitta?”

Tutto è accaduto in un fuori onda della scorsa puntata.

Nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip è successo un episodio che ha visto protagonista Oriana Marzoli che è stata sgridata da un autore del programma. Durante un fuori onda la concorrente stava discutendo animatamente con Nikita Pelizon quando uno degli addetti ai lavori l’ha invitata al silenzio.

Fonte: web

Il video sta girando in rete soprattutto su Twitter e si sente improvvisamente l’autore gridare di fare silenzio. Oriana stava discutendo con Nikita probabilmente dell’eliminazione di Antonella Fiordelisi. Oriana ha però fatto finta di non sentire ed ha proseguito il suo discorso con Nikita. Così una voce dalla regia l’ha invitata ancora una volta a stare zitta. A quel punto Oriana ha replicato dicendo: “Ma perché devo stare zitta? Uff” – prima di andarsi a sedere sul divano insieme agli altri.

Ma poco dopo è avvenuto un altro richiamo. Oriana, Micol e Giaele stavano parlando sul divano quando lo stesso autore è intervenuto nuovamente. “Dovete stare in silenzio” – ha ripetuto.

Una puntata certamente non facile per Oriana dopo che si è discusso, anche se per pochi minuti, della squalifica di Daniele Dal Moro. Alfonso Signorini ha fatto notare alla venezuelana che il GF ha visto anche la sua reazione al gioco che ha portato poi alla squalifica del giovane.

Oriana adesso teme che fino alla finale non riceverà più notizie di Daniele. “Il mio pensiero è lì, sono sicura che non mi faranno vedere niente. Anche Tavassi lo pensa, 14 giorni qui chiusi, senza sapere niente” – ha detto dopo la puntata sfogandosi con Micol.

Intanto Daniele si è sfogato su Twitter scrivendo: “La mia voglia sfondare quella ca**o di porta rossa e piombare in casa” – con tanto di hashtag #Oriana.