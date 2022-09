Orietta Berti e il clamoroso sfogo al GFVip: ecco cosa è successo

Dopo aver ricevuto un lungo corteggiamento da parte di Alfonso Signorini, Orietta Berti ha accettato di esercitare il ruolo di opinionista nella settima edizione del Grande Fratello Vip. Nel corso della puntata di ieri, la nota cantante si è lasciata andare ad un clamoroso sfogo in diretta. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Così come aveva dichiarato lei stessa in occasione di un’intervista, la ragione per cui Orietta Berti ha accettato la proposta lavorativa di Alfonso Signorini sarebbe stata il denaro.

Successivamente, ad approfondire l’argomento ero stato “Dagospia” il quale aveva rivelato la cifra che riceverebbe l’opinionista dal programma condotto da Alfonso Signorini:

Stando alle nostre fonti per vestire i panni dell’opinionista nel reality di Canale 5 intascherebbe 10 mila euro a puntata.

Dunque, la somma totale che la cantante porterebbe a casa al termine del reality show sarebbe di 500 mila euro.

Alla luce di queste indiscrezioni circolate in rete, la cantante ha deciso di fare un intervento in diretta tv lasciandosi andare ad un clamoroso sfogo. Queste sono state le sue parole:

Io devo dire a questi signori che per venire da te ho lasciato perdere tre contratti, tre trasmissioni importanti. Ecco, questo lo devo dire. Sono qui perché ti voglio bene e perché volevo fare un’esperienza nuova.

Tuttavia, già nelle scorse settimane, in occasione di un’intervista, l’opinionista aveva svelato di star lavorando anche per altri programmi televisivi in futuro: