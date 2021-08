Orietta Berti e il suo trauma: aveva appena 18 anni

Questa estate, come le precedenti, ha avuto dei brani caratteristici che hanno risuonato nelle orecchie di tutti noi: i famosissimi tormentoni estivi. Tra quelli di quest’anno, non si può certo dimenticare il brano di Orietta Berti, assieme a Fedez e Achille Lauro: Mille. Un ritorno sotto le luci della ribalta in grande stile, quello della cantante emiliana. Orietta ha dimostrato di saper stare al passo coi tempi e di riuscire a raggiungere senza problemi anche le generazioni più giovani.

Dopo il festival di Sanremo, la Berti sembra rinvigorita e pronta a dimostrare di avere ancora tanto da dare al panorama musicale italiano. Tutti, al giorno d’oggi, la vediamo come la donna intraprendente che è, ma sono in pochi a sapere che la cantante, da giovanissima, ha dovuto affrontare un grave trauma. Orietta aveva appena 18 anni quando accadde tutto: vediamo insieme cosa è successo.

La celebre cantante è sempre stata appassionata e affascinata dalla musica. Tuttavia, inseguire il suo sogno di intraprendere una carriera musicale non è stato affatto semplice. Orietta Berti rivela amareggiata che entrare nel settore all’epoca era diverso: “Non c’erano i mezzi di oggi”. A riportare le parole della Berti sono i microfoni di Fanpage.

Ma non è stato questo l’evento che ha segnato per sempre la vita di Orietta. La cantante, quando era appena maggiorenne, ha dovuto affrontare e metabolizzare un grave lutto. Suo padre purtroppo, mori a causa di un incidente quando lei aveva solo 18 anni.

La Berti rimase da sola con sua madre e sua nonna e dovette imparare precocemente a badare a sé stessa. Fortunatamente, pochi anni dopo ci fu l’incontro con l’amore della sua vita: Osvaldo. Il loro incontro ha segnato la rivoluzione e tutt’ora i due sono molto uniti e innamorati. Insomma, un passato importante per l’amata cantante che proprio per questo appare oggi più forte che mai.