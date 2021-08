Orietta Berti si è rilanciata grazie alla partecipazione al Festival di Sanremo e ora con il singolo Mille insieme a Fedez ed Achille Lauro che sta spopolando. Il brano è in vetta a tutte le classifiche musicali da settimane e si candida a diventare ufficialmente il tormentone dell’estate 2021.

Ma non è finita qui perché per Orietta Berti ci sarà anche un autunno intenso con la partecipazione di coach a The Voice Senior al posto di Al Bano. Nel corso di varie interviste la Berti sta raccontando vari aneddoti della sua lunga carriera. Anche nell’ultima intervista con Il Corriere della Sera, la Berti ha svelato una curiosa proposta che le è stata fatta e che non ha mai potuto accettare.

Orietta ha sempre voluto fare la cantante sin da piccolina. Ma la sua famiglia non viveva in condizioni economiche favorevoli alla carriera. Poi la morte precoce del padre complicò ulteriormente tutto.

“Da giovane mi è mancato il papà che avevo 18 anni in un incidente; ci siamo ritrovati io, la mamma e la nonna. Non erano tempi d’oro. Volevo fare la cantante ma non c’erano i mezzi di oggi” – ha confessato.

Ma man mano negli anni 60 iniziarono ad arrivare i primi apprezzamenti nel panorama musicale italiano. Fino a quando il brano Fin che la barca va ebbe uno stratosferico successo e la lanciò definitivamente.

Dal momento che quando raggiunse il successo era ancora una ragazzina, le donne della sua famiglia furono molto protettive nei suoi confronti e la costrinsero a rinunciare ad alcune proposte interessanti.

“Playmen e Playboy mi chiesero di posare nuda. Mi offrirono cifre da capogiro: ma chi l’avrebbe sentite poi mia madre e mia suocera. Quando una rivista, negli anni Settanta, pubblicò una vignetta con una mia caricatura in barca accanto a un prestante bagnino, mia madre si arrabbiò con me. Cosa c’entro io, se non so nemmeno chi l’ha disegnato?” – ha confessato.