Orietta Berti fa fuori Al Bano Carrisi e si aggiudica il posto come giudice di The Voice

Quest’estate si sta svolgendo un vero e proprio testa a testa tra Orietta Berti e Al Bano Carrisi. Dopo la sfida a colpi di singoli estivi e visualizzazioni, Orietta sembra aver prevalso sul cantante pugliese. Infatti, una notizia dell’ultima ora ha già fatto il giro del web, lasciando tutti i telespettatori senza parole. Come sappiamo, la scorsa edizione di The Voice Senior ha vantato la presenza di Jasmine e Al Bano Carrisi come membri della giuria.

Il duo padre-figlia, dopo le iniziali titubanze, ha molto convinto il pubblico e la critica del format di Antonella Clerici. Eppure, pare che ci sia aria di cambiamento. Con tutta probabilità, il cast del talent show musicale sarà molto rinnovato nella prossima edizione e la lista dei giudici presenterà qualche nome in meno. Orietta è riuscita a spodestare il leone di Cellino San Marco, prendendo il suo posto nella squadra di The Voice Senior.

A rivelare questa bomba mediatica è Davide Maggio, dove si può chiaramente leggere che la Berti tornerà protagonista di RaiUno. Insieme a lei, parteciperanno nelle vesti di coach Loredana Bertè, Clementino e Gigi D’Alessio. Un grande rientro nelle luci della ribalta per Orietta Berti, dopo il successone del brano presentato nell’ultima edizione del Festival di Sanremo.

Quando sono stati presentati i palinsesti RaiUno, Stefano Coletta ha rilasciato una dichiarazione emblematica: “Sulla giuria di stiamo tentando di fare delle innovazioni ma più nella direzione dell’integrazione”. Ovviamente, integrazione è un eufemismo per intendere sostituzione.

Sicuramente, Orietta Berti sembra proprio il personaggio adatto a cimentarsi tra bocciature e sentenze, dato il suo fare dirompente e dinamico nonché molto giovanile. Poi, c’è da dire che la sua visibilità è alle stelle dopo il tormentone estivo scritto con Fedez e Achille Lauro. L’unica cosa che rimane da scoprire è: come avrà preso questa notizia il leone di Cellino San Marco? Non resta che aspettare.