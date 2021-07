Oretta Berti è convolata a nozze quando era molto giovane. Dopo anni, spuntano le foto del matrimonio

L’anno che sta passando è stato un susseguirsi di successi per l’amatissima Orietta Berti. La cantante ha ripreso in mano la sua carriera con la dirompente partecipazione al festival di Sanremo. La canzone presentata nelle giornate dedicate alla musica inedita italiana ha conquistato il pubblico. Ma di certo, la musica non è l’unico punto forte di Orietta.

La Berti infatti è riuscita a fare breccia anche nel cuore dei più giovani grazie al suo sarcasmo e alla sua simpatia, che non nasconde nel corso delle interviste. Ad ogni modo, Orietta ha reso definitivo il suo ritorno nelle Luci della ribalta con l’uscita del singolo Mille, in collaborazione con Achille Lauro e Fedez.

Dopo una lunga pausa dai suoi grandi successi che hanno fatto ballare e emozionare milioni di Italiani, finalmente Orietta torna in studio e rilascia delle vere e proprie bombe. La sua carriera aveva avuto inizio nel 1961 e la Berti era arrivata al successo 4 anni dopo, con il singolo Tu Sei Quello. Orietta, nel 1967, all’età di 24 anni, aveva poi deciso di sposarsi con Osvaldo Paterlini.

Con lui, la cantante ebbe due splendidi figli Omar e Otis. Quando è convolata a nozze, Orietta era davvero giovanissima. A distanza di moltissimi anni, finalmente sono spuntati fuori degli scatti che mostrano l’amatissima cantante nel suo giorno speciale. Nelle foto si vede chiaramente la coppia che si allontana dalla chiesa dopo la funzione.

Entrambi appaiono giovanissimi, molto felici ed incredibilmente innamorati. Da quel momento, Osvaldo e Orietta non si sono mai più separati e il loro rapporto è tutt’ora solido e duraturo. Inizialmente l’uomo faceva il pilota di rally, salvo poi abbandonare perché troppo rischioso. Da quel momento in poi, Osvaldo ha sempre lavorato al fianco di Orietta Berti come autista e suo manager. Insomma, la fiducia tra loro è cieca e condividono sia la vita privata che quella lavorativa.