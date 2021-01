Ospite a Verissimo, Cristina Chiabotto ha annunciato di essere in attesa di una bellissima bambina

Aveva annunciato la gravidanza soltanto qualche giorno fa, pubblicando un tenero post sul suo account Instagram. Sabato pomeriggio, invece, Cristina Chiabotto ha annunciato che quella che arriverà presto a dare gioia alla sua vita e a quella del suo neo marito, Marco Roscio, sarà una femminuccia.

25 settimane di te… Sussurri che esisti e che la vita è un dono meraviglioso. Non vediamo l’ora di averti tra le nostre braccia. Noi ti aspettiamo amore. Mamma, papà & Paper.

Queste le dolcissime parole che Miss Italia del 2004 aveva usato per annunciare, tramite il suo profilo Instagram, la prossima nascita di quello che sarà il suo primo bebè. Parole accostate ad una bellissima foto in bianco e nero in cui, oltre a lei, appaiono suo marito Marco e il cucciolo di famiglia, il piccolo Paper.

Felicità infinita dunque per la bellissima modella e presentatrice televisiva, che con Marco Roscio ha trovato finalmente felicità e stabilità. Il suo passato con Fabio Fulco, infatti, era finito dopo molti anni e in una maniera non proprio serena.

Cristina Chiabotto ospite a Verissimo

Credit: Verissimo – Canale 5

Dopo l’annuncio dato sui social, Cristina Chiabotto è stata invitata come ospite nel salotto di Verissimo. Nella lunga chiacchierata con Silvia Toffanin, oltre alle tante novità riguardanti il suo lavoro e i suoi futuri impegni televisivi, Cristina ha parlato anche della sua vita privata.

Ha parlato con estrema gioia del giorno in cui suo marito l’ha portata nella loro attuale casa ed ha estratto l’anello con cui le ha chiesto la mano. Il coronamento di un sogno, ha raccontato la Chiabotto.

Credit: Verissimo – Canale 5

L’intervista ha avuto una parte anche molto toccante. Quando Cristina ha ricordato la sua amata nonna, purtroppo portata via dal Covid. Secondo l’ex Miss Italia, è stata proprio sua nonna a mandarle questa benedizione dal cielo.

Successivamente ha parlato proprio della gravidanza. Di tutta la felicità provata all’inizio e della scaramanzia che l’ha portata ad aspettare qualche tempo prima di dare il lieto annuncio. A rallentarla nel voler aggiornare i suoi fan, tra ottobre e novembre, è arrivato anche il Covid. Virus che fortunatamente l’ha colpita in maniera leggera.

Ai telespettatori di Canale 5, Cristina ha voluto rivelare anche che la creatura che sta crescendo nel suo grembo da ormai 6 mesi, è una femminuccia.