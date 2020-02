Ossessionata dalla chirurgia vuole diventare una bambola spende 17,000 euro Serena Smith vuole diventare una bambola è arrivata a spendere 17,000 euro in ritocchi , ma è solo all'inizio

Serena Smith è una giovane ragazza di Toronto, a 21 anni si sottopone per la prima volta a un’intervento di chirurgica plastica. Da quel giorno ne è diventata completamente ossessionata . Fin da bambina, coltiva la passione per la musica, vuole diventare una cantate. Ma sono proprio i suoi idoli a farla ammalare.

Nel guardare la Star, scatta in lei il senso di inadeguatezza. Pensa bene di sottoporsi a interventi di chirurgia plastica per somigliare ai suoi idoli. Vuole diventare una bambola, si dispera per correggere tutti quei particolari che non le piacciono. Perde completamente il controllo con la realtà.

Serena Smith si è sottoposta a molteplici interventi, iniziando con l’ingrandimento del seno per poi gonfiare le labbra, si è rifatta il naso ha applicato delle ciglia finte e tatuato le sopracciglia. Modifica anche il taglio di capelli e fa un colore biondo platino. Ma la sua vera ossessione rimangono le punturine riempitive per il viso.

Il risultato ha dell’incredibile, il suo aspetto fisico è completamente cambiato. La sua ossessione l’ha portata a spendere un’ammontare di ben 17.000 euro. La ragazza ci spiega :” Prima degli interventi non mi sentivo me stessa. Ero naturale questo è vero, ma troppo semplice. Ora tutti mi guardano e la cosa mi piace”.

Serena Smith ha un obbiettivo, quello di diventare più artificiale possibile. Non vuole passare inosservata, ma al centro dell’attenzione delle persone, che la guardano. Sono ancora moltissime le operazioni che la ragazza ha intenzioni di fare, vuole modificarsi il mento, i fianchi e la riduzione del giro vita.

La sua sicurezza e la sua bellezza secondo Serena Smith vengono solo da una fonte, le operazioni di chirurgia. Il suo ragazzo Tyler la sta supplicando di smetterla, ma lei non ha intenzioni di ascoltarlo :” Tu vai in palestra per gonfiare i muscoli, io scelgo altre strade, sono passioni” queste le risposte date dalla ragazza al suo compagno