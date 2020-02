Pago e Serena Enardu, notte di fuoco al Grande fratello Vip 2020 e scoppia la polemica Pago e Serena Enardu trascorrono una notte di fuoco nella capsule room della Casa del Grande fratello Vip 2020 e scoppiano le polemiche; ecco cos'è successo

Pago e Serena Enardu, hanno passato una notte di fuoco nella capsule room della Casa del Grande fratello Vip 2020. La decisione degli autori del programma di permettere ai due innamorati di trascorrere la notte insieme ha fatto scoppiare un’ondata di polemiche. Ecco cos’è accaduto.

Come tutti sanno, Pago e Serena Enardu sono entrati come coppia a Temptation Island e sono usciti separatamente. Lei lo aveva tradito e la loro relazione si era interrotta. Ma dopo il momento di sconforto iniziale, Pago sembra essere tornato sui suoi passi e, dopo aver perdonato la sua ex compagna, ha deciso di darle una seconda opportunità. prima, però, l’ha avvertita:

“Non torneremo come prima, potrai rifiutarti solo ogni tanto”.

Visualizza questo post su Instagram 🎥📺A tra poco ⭐️⭐️⭐️⭐️ @serenaenardu @pagoufficiale #gfvip #gfvip4 Un post condiviso da Grande Fratello Vip4 (@_grandefratello_vip4) in data: 31 Gen 2020 alle ore 12:20 PST

La produzione del Grande Fratello Vip 2020 ha sigillato la loro riappacificazione con una notte nella capsule room della Casa. Era stata lei a chiedere di entrare per passare un po’ di tempo con Pago ma al tele-voto il pubblico aveva votato No.

La produzione ha deciso, però, di farla entrare comunque e i due sono stati “premiati” con una notte di fuoco. Non stiamo parlando solo di abbracci e baci ma di molto di più… ed è stato questo “molto di più” che ha scatenato un’ondata di polemiche.

Perché dai movimenti del piumone si intuiva troppo bene quello che stava accadendo la sotto tanto che la produzione hanno subito deciso di censurare la scena.

Ci sono stati alcuni commenti divertiti dentro la casa che hanno confermato che gli inquilini avevano intuito anche loro l’andamento delle cose. Paola Di Benedetto, per esempio, ha detto divertita:

“Secondo me, Pago dura 3 minuti di numero, se non ha avuto altre donne in sei mesi, quanto vuole durare? Tre minuti. Avrà fatto l’amore con sé stesso, ma non è come farlo con una donna. Che poi se entrasse il mio fidanzato, io me ne fregherei delle telecamere, non mi tratterei assolutamente”.

Visualizza questo post su Instagram A volte due persone, per combaciare, devono prima rompersi in mille pezzi. Un post condiviso da Serena Enardu (@serenaenardu) in data: 21 Gen 2020 alle ore 5:44 PST

Dopo la nottata calda, Pago e Serena hanno parlato della loro relazione spiegando quello che li aveva portati alla separazione. Serena Enardo ha puntualizzato:

“Chi mi dice che tra tre mesi non si ripropone sta crisi? Nessuno ha mai detto, e nemmeno io, che tu hai la colpa di questa confusione. La fiducia mia è quella di avere fiducia in una persona che magari domani ci ricade e io non voglio ripassare quello che ho passato. Non voglio stare più così male”.