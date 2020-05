Pago, nella sua biografia, svela tutto quello che non ha mai detto Pago nella sua biografia, del suo nuovo libro, rivela tutto ciò che non ha mai detto

Ultimamente abbiamo molto parlato di Pago, per via della sua rottura con Serena Enardu. Ora, dopo questa scossa, il cantante annuncia una svolta per la sua carriera. Il cantante e la sua ex fidanzata avevano avuto già diversi incidenti di percorso. Oggi il cantante nella sua biografia rivela tutto ciò che non ha mai detto.

Con la partecipazione a Temptation Island, il rapporto tra i due si era già incrinato, tanto che al falò di confronto i due avevano deciso di separarsi. Durante la scorsa edizione del Grande Fratello Vip, con l’ingresso a sorpresa di Serena Enardu nella casa, i due avevano cercato di ricostruire il rapporto e tornare insieme.

Evidentemente, però, il tentativo non è andato a buon fine. Infatti, una volta terminato il reality show, Pago e Serena Enardu sono tornati alla vita reale e hanno dovuto fare i conti con la quarantena. Il lungo lock-down non ha fatto altro che peggiorare la crisi di coppia.

A quel punto la rottura è diventata definitiva ed inevitabile. A seguito della separazione è evidente che entrambi sono rimasti abbastanza amareggiati. Serena Enardu continua ad attaccare il suo ex, accusandolo di cercare di mettersi sotto una buona luce nonostante i suoi pessimi comportamenti.

Pago invece ha dichiarato di volersi lasciare la sofferenza alle spalle. E per farlo ha deciso di dedicarsi completamente alla sua carriera. Il cantante è riuscito, così, a coronare il suo sogno, portando a termine un progetto che gli è sempre stato molto a cuore. Pago ha sempre voluto raccontare la sua musica e la sua vita. Ora, con l’annuncio della pubblicazione della sua autobiografia, sembra che questo desiderio si sia finalmente realizzato.

Il lancio è stato fatto direttamente da Pago stesso, tramite un post su Instagram. “Fuori il 16 giugno e finalmente tra le mie braccia. Un amico mi ha detto che un libro è come un figlio. Lo devi accudire e coccolare. Dentro ci sono io. La mia storia. Tutto quello che non vi ho mai detto.

Ricominciare a vivere. Ovviamente leggetelo, ascoltando Tu lo sai e suonate sempre col cuore perché la vita balla, balla, ed è bella anche quando è brutta” questa la descrizione, accompagnamento alla foto in cui il cantante mostra le prime copie del libro.