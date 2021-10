È entrato nella casa del Grande Fratello VIP per salutare la sua ex moglie, Miriana Trevisan e ora il cantautore spiega cosa ne pensa del flirt in corso con Nicola Pisu. D

Durante un’interista rilasciata a Non succederà più, il programma radiofonico di Giada Miceli, l’uomo si è lasciato completamente andare. I due hanno un bambino insieme, Nicola e proprio per questo rimanere in buoni rapporti è stato più semplice:

Io la chiamo un’altra forma d’amore, quando parlo d’amore non intendo necessariamente la persona con cui vai a letto, l’amore ha tante forme, una di queste è quella che ho io con Miriana, ci lega un figlio, ci lega un rapporto che abbiamo avuto per tanto tempo e non puoi buttare all’aria perché non c’è più quell’altra forma, e quindi mi sembra intelligente poter riabbracciare una persona in maniera anche diversa

Cosa ne pensa del flirt con Nicola Pisu? Pago sembra essere felice ma riconosce che ci sono dei freni nell’ex moglie:

Io sono contento per lei, se vedo che sta bene sono felice. Lei più che per la differenza d’età è frenata dal fatto che arriva da un periodo molto molto complicato e vuole viversi le storie andandoci coi pieni di piombo, lentamente, passo lento, pesato, lei in questo caso ha paura di scottarsi

Il cantautore è convinto che alla gieffine piaccia molto il ragazzo, nessuna finzione:

“Secondo me le piace, altrimenti non farebbe mica questi giochi così, lei è frenata perché vuole capire bene la persona, non è una che si butta, ci sono persone che magari si buttano a capofitto e persone che hanno bisogno di più tempo“.