Pago va da Miriana Trevisan e lascia Serena Enardu Pago prende un aereo e va da suo figlio Nicola, passa le vacanze di Pasqua insieme alla sua ex moglie

Pago, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha appena compiuto un gesto che ha dell’incredibile. Stando agli aggiornamenti degli ultimi giorni, che lui stesso ha dato sui suoi profili Social, pare che il cantautore abbia deciso di partire per le festività pasquali.

Dov’è andato? Dalla sua ex moglie Miriana Trevisan e da suo figlio Nicola. La decisione della celebrità italiana non è stata accolta bene da tutti i suoi seguaci, soprattutto perché non sarebbe in linea con le restrizioni che tutto il paese sta faticosamente rispettando per arrestare l’avanzata del Coronavirus.

Tutti dovremmo rispettare le leggi, anche i Vip. Sembra anche che, alcune settimane fa, Pago avesse pubblicato su Instagram un lungo post rivolto a suo figlio. Tra le altre cose, sul posto si poteva leggere: “Verrei da te ma non lo faccio per il tuo bene”. Nessuno dei suoi ammiratori si spiega questo cambio di rotta.

Fino a oggi Pago si trovava in quarantena con la sua compagna Serena Enardu, e aveva assicurato che sarebbe rimasto confinato a Cagliari insieme a lei. Nel frattempo Miriana Trevisan con suo figlio si trovano a Roma.

Prima di Pasqua Pago ha aggiornato i suoi followers su Instagram con delle storie in cui mostrava di aver preso un aereo da Cagliari verso Fiumicino. Appena poche ore dopo Pago ha poi postato una foto insieme al suo amato Nicola.

Chissà cosa lo abbia spinto a cambiare idea, dopo tanta convinzione nel voler rimanere con la sua amata. Nel frattempo Serena Enardu, ha passato le vacanze di Pasqua in solitudine. Miriana Trevisan invece ha condiviso la sua gioia per il ricongiungimento familiare avvenuto, ma non tutti i suoi fan sono d’accordo, alcuni infatti hanno commentato: “Bellissimo che vada da suo figlio, ma ci sono tante madri e padri che sono nella stessa situazione e stanno rimandando per il bene di tutti!”.