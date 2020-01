Pamela Anderson, quinto matrimonio con Jon Peters Pamela Anderson, a sorpresa, dice sì al suo quinto matrimonio con Jon Peters: ecco chi è lo sposo e chi sono i suoi celebri ex

Pamela Anderson celebra il suo matrimonio. Anzi, il suo quinto matrimonio. Praticamente a sorpresa l’ex bagnina di Baywatch ha detto sì per la quinta volta, sposando il suo compagno, Jon Peters. Chi sono gli altri mariti di Pamela Anderson e chi è Jon Peters?

Sicuramente Pamela Anderson è la bagnina più sexy che si sia mai vista. Ed è anche una delle celebrities più chiacchierate sulle pagine di gossip delle riviste rosa di tutto il mondo, per i suoi colpi di testa e i suoi amori. L’ultimo in ordine di tempo si chiama Jon Peters, ed è un produttore americano che ha 22 anni più di lei.

E pensare che proprio pochissimo tempo fa aveva rotto con il precedente fidanzato, il calciatore francese Adil Rami. Oggi ha deciso di sposarsi a sorpresa cocn Jon Peters, produttore americano di 74 anni. Pamela Anderson, invece, di anni ne ha 52. I due sono convolati a giuste nozze il 20 gennaio a Malibu: presenti alla cerimonia i figli che l’attrice ha avuto dal cantante Tommy Lee e le figlie di lui.

In realtà la coppia si conosceva già. Dal 1987 al 1989 avevano avuto una storia d’amore. Lei era molto giovane e cercava di sfondare nel mondo del cinema. L’amore durò però poco e ognuno era andata per la sua strada. Jon Peters ha avuto una relazione lunga 12 anni con Barbra Streisand, mentre lei tante altre storie d’amore. Prima di ritrovarsi, innamorarsi di nuovo e decidere di sposarsi, così a sorpresa.

Lui pare l’abbia aspettata per tutti questi anni:

“Pamela non ha mai visto il suo pieno potenziale come artista, deve ancora brillare. In lei c’è molto più di quanto sembri, o non la amerei così tanto. Ci sono bellissime ragazze ovunque. Avrei potuto scegliere ma per 35 anni ho voluto solo Pamela. Lei mi rende selvaggio, in senso buono. Mi ispira. La proteggo e la tratto come merita di essere trattata“.

Gli ex mariti di Pamela Anderson

Il primo marito di Pamela Anderson è stato Tommy Lee, convolato a giuste nozze nel 1995. Lo aveva conosciuto 4 giorni prima. La coppia ha avuto due figli Brandon Thomas e Dylan Jagger prima di divorziare nel 1998.

Nel 2006 ha sposato il cantante Kid Rock: era agosto, a novembre hanno divorziato. Nel 2007 si è sposata con il produttore cinematografico Rick Salomon: era il 6 ottobre e il 13 dicembre si sono separati, mentre il 22 febbraio 2008 l’attrice ha chiesto l’annullamento del matrimonio. A gennaio 2014 i due si risposano, ma a febbraio 2015 divorziano.

Il 20 gennaio 2020 il matrimonio con Jon Peters.