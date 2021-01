Pamela Anderson si sposa per la sesta volta: volete sapere chi è il prescelto?

Pamela Anderson, l’indimenticata bagnina di Baywatch, ha annunciato pubblicamente, via social, di essere convolata per la sesta volta a nozze. Il fortunato sarebbe in tale circostanza il suo bodyguard, Dan Hayhurst. Da quanto tiene a rendere noto la diretta interessata, ha un neo marito, una persona estranea al mondo dello showbiz, se non fosse che è la sua personale guardia del corpo.

Pamela Anderson: sentimento sbocciato durante la quarantena

Secondo quanto ha asserito la donna, l’amore tra lei e il suo novello sposo, Dan Hayhurst, sarebbe scoppiato durante la quarantena, disposta anche in America per contrastare l’emergenza Covid 19. Le parti hanno trascorso il periodo di isolamento nella lussuosa residenza della diva a Vancouver, in Canada.

Abito prezioso

La cerimonia si sarebbe celebrata nelle scorse festività. Durate i giorni di Natale, gli innamorati hanno deciso di convolare a nozze. Per l’occasione l’interprete avrebbe indossato un prezioso abito, molto ricercato dagli amanti della moda di alta gamma.

In seguito all’evento Pamela Anderson avrebbe confessato di sapere esattamente dove deve essere. Tra le braccia di un uomo che davvero la ama. I seguaci sono, naturalmente, estasiati della notizia ricevuta sul web. E curiosi di sapere se davvero la sesta volta sarà finalmente quella buona.

I precedenti matrimoni

In passato l’attrice si è unita in matrimonio a Tommy Lee, Kid Rock, Rick Salomon (sposato in due differenti occasioni) e Jon Peters. Per anni si è mormorato che fosse legata a Julian Assange, fondatore della nota piattaforma WikiLeaks. A proposito dell’uomo, Pamela ha sempre dichiarato di essere fortemente innamorata e non si è mai sottratta alla responsabilità di difenderlo pubblicamente.

Pamela Anderson: la turbolenta storia con Adil Rami

Turbolenta la recente storia avuta insieme all’ex calciatore di Milan e della Nazionale transalpina (campione del mondo 2018) Adil Rami. Lei lo ha accusato di violenza, ma lui ha immancabilmente negato, anche nella sua autobiografia, uscita in Francia con il titolo Autopsie, edita da HugoSport.