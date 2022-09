Pamela Prati al GF Vip: le critiche dopo il disperato appello ai fan

Pamela Prati è tornata al GF Vip facendo il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia durante la prima serata di lunedì. La showgirl dopo la vicenda di Mark Caltagirone che l’ha vista protagonista ha deciso di ricominciare lontano dalla tv per poi approdare nel programma di Alfonso Signorini.

Una scelta che non tutti i telespettatori hanno apprezzato in particolar modo dopo le sue affermazioni rilasciate poco prima della sua entrata. Pamela è sicuramente uno dei concorrenti più chiacchierati di questa edizione soprattutto dopo i gossip e i suoi comportamenti avuti in passato.

Proprio per questo motivo, i social nei giorni scorsi si sono scagliati contro di lei, accusandola di aver ancora una volta giocato per ottenere visibilità. Quest’ultima poco prima di entrare nella casa più spiata d’Italia ha infatti lanciato un vero e proprio appello all’interno del suo profilo Instagram.

Pamela Prati al GF Vip: le critiche dopo il suo appello social

La showgirl ha da pochi giorni iniziato la sua nuova avventura all’interno della settima edizione del Grande Fratello Vip. Dopo i diversi appelli di Giovanni Ciacci nei confronti dei social e di tutti i fan che lo seguono, anche Pamela Prati ha deciso di chiedere un piccolo aiuto su Instagram.

È proprio lei all’interno del suo profilo social ad affermare: “Tra poche ore mi toglieranno il telefono. Ma ci tenevo a ringraziarvi del vostro affetto che mi state dimostrando. Mi sta dando la forza di andare avanti”.

“Mi raccomando, quando ci saranno i momenti difficili avrò bisogno di voi. Questo Gf Vip io non lo farò da sola, lo farò con tutti quanti voi, sarete un’unica cosa. Sostenete anche sui social. Difendete la vostra Pamela. Un bacio ed a presto!” ha terminato Pamela Prati.

Parole che non sono affatto piaciute ai telespettatori e ai fan del programma che hanno sottolineato come la donna non debba essere difesa. Quest’ultima infatti, dopo la storia di Mark Caltagirone è stata accusata da milioni di persone come protagonista e ideatrice della passata vicenda.