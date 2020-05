View this post on Instagram

Non smetterò mai di chiedermi perché esista gente del genere. Gente logorata dall'odio, che si scaglia contro persone che non conosce, che augura cose indicibili che non si dovrebbero nè pensare nè augurare a nessuno. Lo so che in tante ricevono messaggi del genere ma mi chiedo per quale motivo dobbiamo subire una cosa del genere. Perché? Nessuno merita questo… io ho fatto degli errori, ho chiesto scusa, ma con questo si è toccato davvero il fondo. Nessuno, e sottolineo NESSUNO dovrebbe ricevere messaggi del genere.