Pamela Prati, duro sfogo contro Signorini: “Non parlate mai di me, voglio andare a casa”

Momento di tensione ieri nella casa del Grande Fratello Vip. Pamela Prati nel momento in cui è stata chiamata per le nomination, ha espresso la sua delusione per esser stata nominata e per non esser stata salutata da Alfonso Signorini.

“Non mi hai neanche salutata stasera” – ha dichiarato rivolgendosi al conduttore. Pamela si è sentita talmente esclusa che ha esclamato: “Voglio andare a casa”.

Fonte: Mediaset

Insomma una serata triste per lei che è stata anche nominata dagli altri coinquilini. Per questo ha espresso tutta la delusione auspicando di andare a casa: “Spero di andare a casa, avete di meglio voi. Neanche mi avete salutato stasera”.

Alfonso dinnanzi a queste parole ha replicato facendo capire che è impossibile per lui salutare tutti i concorrenti.

“Non è che posso salutare tutti, se io salutassi tutti e 20 i concorrenti avrei già chiuso il primo blocco del programma” – ha detto.

Per cercare di tirare su il morale della soubrette, il conduttore ha fatto parlare Marco Bellavia che dallo studio ha detto: “Rimarrai dentro per molto tempo”. “Aspettami, voglio vederti” – la replica di Pamela che se l’è presa anche con Edoardo Donnamaria nel momento in cui ha fatto il suo nome.

“Me la prendo come voglio, non sei più mio amico da oggi. Mai una gentilezza nei miei confronti” – il suo disappunto.

Alla fine a finire alle nomination insieme a Pamela Prati sono stati anche Attilio Romita e Giaele De Donà. La preferita è stata ancora una volta Nikita.

Vedremo nel corso della prossima puntata chi il pubblico deciderà di mandare a casa. Se deciderà di accontentare Pamela, che ha espresso una certa sofferenza a restare in casa, o se invece deciderà di dare una nuova opportunità alla soubrette di mettersi in mostra.