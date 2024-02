A distanza di 40 anni ritorna fuori la storia di Pamela Prati incinta di Adriano Celentano. I due erano giovanissimi e hanno avuto un lieve flirt. Lei è rimasta in dolce attesa e, quando lo ha detto a lui, è rimasta senza parole di fronte alla sua reazione. L’ha trattata come uno sconosciuta. Non aveva nessuno, non poteva all’epoca crescere un bambino tutta da sola. E così prese la decisione di abortire.

A distanza di tantissimi anni Dagospia ripubblica una vecchia intervista di Pamela Prati. In quell’occasione l’ex primadonna del Bagaglino aveva raccontato di quando era rimasta incinta di Adriano Celentano. I due, infatti, avevano avuto una storia d’amore che non è durata molto, circa 40 anni fa.

Lei aveva 20 anni quando incontrò il Molleggiato: lui l’aveva chiamata per essere la protagonista di un suo album, apparendo così sulla copertina di “Un po’ artista, un po’ no“. Tra i due è scattata la scintilla e l’amore è durato, però, per poco tempo.

A Roma prima di lui avevo avuto soltanto un amore, consumato prevalentemente in una cella frigorifera fra quarti di bue, con un giovane garzone di macellaio. Ma quando conobbi Adriano Celentano, a vent’anni, ero ugualmente abbastanza innocente. Ci amammo per due meravigliose notti. E ora attendevo un figlio da lui.

Pamela Prati era all’inizio della sua carriera. Informò Celentano della gravidanza, ma la sua reazione l’ha spiazzata.

Quando riuscii a trovarlo e a dirglielo al telefono si comportò come un estraneo imbarazzato. ‘Ho già i miei figli’, mi disse, ‘potevi stare più attenta’ continuò.

Pamela Prati incinta Adriano Celentano: rispunta fuori l’intervista dopo anni

Poi la decisione più difficile, quella di lasciar andare quel bimbo che non avrebbe potuto mantenere.