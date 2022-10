Pamela Prati, svelato il suo cachet al GF Vip: cifra da capogiro

Pamela Prati è una delle concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip. La soubrette è tornata in televisione dopo al faccenda Mark Caltagirone che ha fatto cambiare di molto l’opinione pubblica nei suoi confronti.

Per Pamela l’avventura al GF è anche l’occasione per ripulire la sua figura dalla brutta vicenda e farsi conoscere in modo diverso dal pubblico. Inevitabile però dover affrontare anche il tema scottante della vicenda Mark Caltagirone.

E lo ha già fatto nelle scorse settimane quando Alfonso Signorini in puntata ha parlato con Pamela proprio di questa vicenda. La soubrette si è detta vittima di un truffa d’amore e il conduttore è sembrato d’accordo con questa versione dandola per assodata. Ma stando all’indiscrezione di Giuseppe Candela su Dagospia dietro a questo atteggiamento ci sarebbe tutta una questione legale.

“Come mai Signorini ha gestito in maniera così disastrosa il caso Prati al GFVip, assecondando la debolissima versione della fu primadonna del Bagalino? Tutta colpa di una pioggia di condizioni contrattuali, avvocato presente in studio. In precedenza c’era stata una richiesta danni da parte della showgirl dicono di milioni di euro. Sì, milioni di euro. Prima dell’ingresso nella casa il ritiro delle querele e le puntate di Live Non è la d’Urso scomparse da MediasetPlay” – ha scritto il giornalista.

E Giuseppe Candela ha svelato anche il presunto compenso che Pamela Prati sta percependo come concorrente del Gf Vip.

“A proposito di Pamela Prati, molto si chiedono: ha accettato di partecipare al reality per un compenso importante? A Cologno Monzese c’è chi parla di circa 30 mila euro a settimana, non è difficile immaginare che la showgirl per mancanza di show possa aver ottenuto per la sua operazione pulizia questa cifra” – si legge.

Insomma per Pamela a quanto pare un cachet niente male per la sua partecipazione al reality compreso il veto sulla vicenda Caltagirone facendo uscire solo la sua versione dei fatti che si discosta con quella raccontata dalla sua agente Eliana Michelazzo.