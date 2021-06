Il video è diventato virale sul web. Per fortuna l'incidente è stato senza conseguenze per la valletta Adriana

Incidente ad “Avanti un altro” domenica sera quando la valletta è caduta rovinosamente a terra durante uno sketch e Paolo Bonolis è stato costretto a mandare in onda la pubblicità. In studio tra i concorrenti stava partecipando la categoria concorsi. Arrivato il turno del signor Luigi, Paolo Bonolis le ha chiesto a cosa avesse partecipato. Luigi ha detto di aver partecipato in Germania ad una gara dove si trasporta la moglie per circa 70 metri.

Fonte: Mediaset

Il conduttore immaginando già ad uno sketch indimenticabile, ha invitato la valletta di giornata, la signora Adriana a simulare di essere la moglie di Luigi. L’uomo l’ha presa in braccio si è avviato verso il centro dello studio correndo.

Ma improvvisamente è inciampato facendo cadere rovinosamente a terra la povera signora Adriana che si è subito lamentata dei dolori alla spalla. Paolo Bonolis a quel punto resosi conto del problema ha lanciato la pubblicità per medicarla.

Incidente ad “Avanti un altro”: per fortuna senza conseguenze

Tornati in studio poco dopo, il conduttore ha rassicurato i telespettatori: “L’incidente di poc’anzi non ha portato grazie al Cielo a niente di grave. La signora Adriana è in perfette condizioni” – ha detto. E la signora era già in postazione pronta a riprendersi la scena.

Rivolgendosi poi all’uomo, che partecipava al quiz in quanto atleta di ‘trasporto della moglie’, Bonolis ha scherzato: “Si è schiuso un nuovo orizzonte per il signor Luigi. Non fa più la corsa con la moglie, ma il lancio della medesima. Una nuova specialità: scaglia la signora e più lontano la lancia, più birra beve”.

Insomma per fortuna tutto si è concluso senza conseguenze serie. Vedendo le immagini della caduta, si era pensato subito a qualche infortunio serio. Infatti anche lo stesso Bonolis è immediatamente accorso a sincerarsi delle condizioni della povera signora Adriana. Un bel modo per finire con il botto l’ultima puntata del game show di Canale 5.