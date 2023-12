Paola Caruso racconta che il figlio non sta meglio nonostante abbia subito un delicato intervento chirurgico. Dovrà usare il tutore per sempre, per il resto della sua vita

In un’intervista a Verissimo, nel salotto televisivo di Silvia Toffanin, Paola Caruso ha racconto che il figlio non sta affatto meglio dopo il delicato intervento chirurgico che ha dovuto subire. Con tutta probabilità, a questo punto, Michele dovrà usare un tutore per il resto della sua vita. Non potrà più tornare a camminare da solo. E per la sua famiglia è una notizia davvero terribile.

A distanza di sei mesi dall’operazione chirurgica, i medici hanno visitato il bambino di 4 anni. Ma non avevano buone notizie per il piccolo. Purtroppo Michele non è affatto migliorato, anche se i medici avevano dato ottime speranze alla famiglia.

Una madre non può illudersi della salute del figlio e oggi so che il danno che gli hanno causato è purtroppo permanente. Non sono ancora riuscita a metabolizzare il dolore, ma erano mesi che notavo come non ci fossero miglioramenti in lui.

Queste le parole della mamma del bimbo di 4 anni. Bimbo che, al momento, non potrà camminare da solo. Si spera ora in nuove cure sperimentali, dal momento che ora non c’è una terapia. Il tutore e la fisioterapia saranno loro compagni di vita per sempre.

Dovrà sottoporsi a tanti interventi. Quello che mi spaventa è il dolore che mio figlio dovrà affrontare.

La showgirl ha spesso raccontato cosa è successo in Egitto, dove i medici gli hanno fatto una puntura che gli ha causato lesioni a un nervo sciatico. Era il mese di dicembre dell’anno scorso e da allora la sua famiglia lotta per aiutare il piccolo a tornare a camminare da solo.