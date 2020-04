Paola Di Benedetto: età, carriera e fidanzato Scopriamo insieme alcuni dettagli sulla vita privata della bellissima modella italiana Paola Di Benedetto, vincitrice del Grande Fratello Vip 4

Paola Di Benedetto è la vincitrice del Grande Fratello Vip 4. La modella ed influencer ha conquistato il cuore dei telespettatori italiani con la sua simpatia e bontà d’animo. L’ex Madre Natura di Ciao Darwin sui social è molto amata, il suo profilo Instagram infatti conta ben 1,5 mln di followers.

Paola in passato ha partecipato anche all’Isola dei Famosi senza però riuscire a portare a casa la vittoria. La Di Benedetto è attualmente fidanzata con il cantante Federico Rossi. Andiamo a scoprire qualche dettaglio in più sulla vincitrice del GF Vip 4.

Paola Di Benedetto: biografia, carriera televisiva e fidanzato

Paola di Benedetto è nata l’8 gennaio del 1995 a Vicenza. Da giovanissima ha partecipato a diversi concorsi di bellezza. Nel 2016 ha partecipato al Concorso di Miss Italia. L’esperienza a Miss Italia è stato un vero e proprio trampolino di lancio per la Di Benedetto. Nel 2016 è stata Madre Natura nella sesta puntata del programma Ciao Darwin di Paolo Bonolis.

Nella stagione 2017-2018 ha lavorato come valletta e ballerina nel programma Colorado. Nel 2018 ha partcipato al reality show L’Isola dei Famosi come ‘concorrente’. Nel 2018-2019 è stata opinionista nel programma Mai Dire Talk. Ad inizio 2020 ha partecipato come concorrente al Grande Fratello Vip 4 classificandosi al primo posto. Paola Di Benedetto è attualmente fidanzata con il cantante Federico Rossi, ex del duo musicale Benji e Fede.

Atre curiosità su Paola di Benedetto

Segno zodiacale: Capricorno

Altezza: 1,73 cm

50 kg

Federico Rossi, il fidanzato di Paola Di Benedetto

Federico Rossi è nato il 22 febbraio del 1994 a Modena. È un giovane cantante italiano molto conosciuto ed apprezzato dal pubblico. Federico Rossi per diversi anni ha formato insieme a Benjamin Mascolo il gruppo musicale Benji e Fede. Federico Rossi è l’attuale fidanzato di Paola Di Benedetto. Paola e Federico hanno un carattere abbastanza simile e vanno molto d’accordo.