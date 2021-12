Paola di Benedetto, la vincitrice della quarta edizione del Grande Fratello VIP, sta continuando a mandare messaggi di forza e positività sui suoi canali social. L’ultimo scatto risale a qualche ora fa ed è un vero e proprio inno alla body positivyt.

La modella non ha mai nascosto di soffrire di periodi di acne acuta, per l’influencer non è facile mostrarsi senza un filo di trucco, ma questa volta ha deciso di provarci e ha raccontato ai fan cosa le sta succedendo:

Ed eccoci qua. Periodo impegnativo sotto tanti punti di vista: al lavoro (che grazie a Dio non manca. Ma stressa, eccome se stressa). Nella vita privata (perché insomma siamo pur sempre esseri umani che provano emozioni). E mettiamoci anche un bel trasloco. Sia chiaro: SONO FELICE E CONTENTA. Ma diciamo che relax e tranquillità sono ben altra cosa. E quindi la mia pelle cosa fa? Mi parla. Mi sta dicendo “Pao, forse è il caso di rallentare un po’!” E come darle torto in effetti. So che tutto questo fra qualche settimana o forse mese, chi lo sa, scomparirà.

Paola di Benedetto ha proseguito il post spiegando di sapere perfettamente che tra qualche giorno tutto sparirà e ha lanciato un nuovo messaggio di positività alle giovani ragazze che la seguono

Ma nel frattempo ho imparato a conoscermi e ad accettare il fatto che essere Umani implica anche accettare di essere imperfetti, vulnerabili e in costante cambiamento. Domani non saremo uguali ad oggi, spunterà un’altra imperfezione, una linea d’espressione, un capello bianco. E va bene così cazzo! Chi lo dice che non possiamo vivere i nostri cambiamenti in totale serenità? Chi le ha scritte queste regole? E soprattutto chi dice che debba essere sempre così? Io non ci sto. Io sono umana. E non voglio essere perfetta. Mi fa schifo la perfezione. E vi dirò, mi annoia anche parecchio. Posto questa foto non per avere consenso popolare, ma perché voglio comunicare davvero con voi. Comunicare con te che in questo momento leggi e ti fai schifo. Perché ti vedi grass, inadatt, brutt, sfigat. VAI-BENE-ESATTAMENTE-COME-SEI.



Non si è risparmiata neanche l’ultima frecciatina verso tutti coloro che la criticano: “E poi credetemi, quasi niente di quello che vedete qui sui social è realmente come appare. Un buon makeup, un paio di filtri, la giusta luce, qualche modifica di post produzione ed il gioco è fatto. Giusto per dire.

Io comunque mi sento davvero bene anche con questi brufoli in faccia, ho voglia di fare esattamente le stesse cose di sempre strafregandomene altamente se qualche stronzo dirà “oddio ma cosa è successo alla faccia della Di Benedetto?!” Gli stronzi restano stronzi. Per tutti gli altri invece una speranza c’è.❤️❤️❤️”