Per anni è stata uno dei punti di riferimento dei programmi sportivi in Rai. L’anno prossimo, però, Paola Ferrari lascerà definitivamente lo sport. Nel frattempo la nota conduttrice ha espresso tutta la sua amarezza nei confronti di coloro che l’hanno criticata riguardo il suo aspetto fisico. Ecco le parole di Paola Ferrari a riguardo.

In occasione di un’intervista rilasciata a La Verità, Paola Ferrari ha approfittato per dire la sua riguardo gli attacchi e le critiche ricevute sul suo aspetto fisico. La conduttrice sportiva, infatti, non si è fatta problemi a togliersi qualche sassolino dalla scarpa e a dire la sua a riguardo.

Da sempre molto criticata, le polemiche che hanno visto protagonista Paola Ferrari hanno riguardato la maggior parte delle volte il suo aspetto fisico. Durante l’intervista rilasciata a La Verità, la nota conduttrice ha dichiarato:

Anche se mi sono messa una corazza e ci faccio autoironia. Il fastidio è più perché nessuno mi ha mai difesa e per la solita ipocrisia di questo Paese.

E, continuando con il suo sfogo, Paola Ferrari ha dichiarato:

Si parla tanto di critiche sull’aspetto fisico delle donne, ma io sono stata presa di mira in modo volgare e forte, anche da molti comici della sinistra, paladini delle donne quando fa comodo a loro. Ma sa che c’è? Che sulla professionalità è difficile attaccarmi: faccio i miei errori, ma cerco di essere preparata. E allora ecco: sei vecchia, se vieni bene è merito delle luci.

Le critiche normalmente rivolte a Paola Ferrari sono ancora più gravi dal momento che anni fa la conduttrice ha vissuto una brutta malattia. Queste le sue parole a riguardo:

Questa è un’aggravante delle critiche. Ho avuto un tumore maligno, in viso. Destabilizzante, per chi lavora in video. L’ho affrontato e sono stata fortunata perché non sono stata in pericolo di vita. La paura semmai mi è venuta dopo.

Qualche anno fa alla conduttrice sportiva è stato diagnosticato un carcinoma nodulare infiltrante. Nel 2014 Paola Ferrari si è sottoposta ad un intervento chirurgico che lo ha completamente rimosso.