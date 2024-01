La conduttrice televisiva Paola Ferrari annuncia una nuova operazione, per un secondo tumore alla pelle, più piccolo e allo stadio iniziale rispetto al precedente, che i medici le hanno diagnosticato. In un’intervista televisiva, la giornalista sportiva ha raccontato di questa nuova spaventosa scoperta, per una neoplasia simile alla precedente, ma in forma più lieve, che ha affrontato anni fa.

In occasione di un’intervista televisiva, che andrà in onda a breve, la giornalista ripercorre il percorso di cure effettuato per debellare la neoplasia che aveva colpito la sua pelle. Adesso dovrà subire un nuovo intervento, per asportare un tumore basocellulare al viso.

È stato scoperto da poco, è molto piccolo, andrò a operarmi fra qualche giorno ma poi sarò comunque la domenica a condurre la mia trasmissione.

Qualche tempo fa, in occasione di un’intervista rilasciata al quotidiano La Verità, la giornalista aveva raccontato il suo problema di salute, che oggi si è ripresentato, anche se allo stadio iniziale e di piccole dimensioni, quindi meno preoccupante.

Ho avuto un carcinoma maligno al viso: ho avuto molta paura anche per il mio lavoro. Ho rischiato che mi portassero via mezzo viso. Sono stati bravissimi nel curarmi.

Per Paola Ferrari una nuova operazione al viso per debellare questa neoplasia allo stadio iniziale

Si tratta di un carcinoma basocellulare, sempre sul viso. L’ho scoperto un mese e mezzo fa, ma è assolutamente allo stadio iniziale e quindi è molto meno drammatico di quello che ho già avuto. Si risolverà in un giorno. È piccolo piccolo e guarirò senza problemi. Non voglio assolutamente fare la vittima, se lo racconto è per dire che bisogna stare attenti: state attenti, state attenti, non finirò mai di dirlo.

La giornalista ricorda l’importanza della prevenzione: