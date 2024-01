La conduttrice Paola Perego rompe il silenzio in merito alle sue condizioni di salute a distanza di giorni dal delicato intervento subito per un tumore al rene

Paola Perego di recente è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico a causa di un tumore al rene scoperto grazie alla prevenzione. Sono trascorsi solamente 5 giorni da quando quest’ultima ha annunciato a tutti i suoi fan le sue condizioni di salute e il ricovero urgente che l’ha vista protagonista.

Stiamo parlando di un intervento di nefrectomia parziale per un tumore che, fin da subito ha preoccupato la stessa conduttrice Rai. Per fortuna però, tutto è andato per il meglio ed era stata la stessa Perego a ringraziare sui social i dottori che l’hanno presa in cura e che, le hanno rimosso il brutto male scoperto con la prevenzione.

Il ricovero in ospedale potrebbe durare almeno una settimana ed è la stessa Paola in attesa di riprendere in mano la sua vita a rilasciare alcune affermazioni a “Citofonare Rai2”. Stiamo parlando dello show della domenica condotto da lei insieme alla sua amica Simona Ventura.

Paola Perego, le sue condizioni di salute e le prime parole dopo il tumore al rene

La conduttrice quest’oggi ha saltato la contata di “Citofonare Rai2” lasciando il timone alla sua collega Simona Ventura. È proprio quest’ultima nelle ultime ore a spiegare la sua condizione e il suo pensiero all’interno del proprio profilo social.

In messo a tutti i suoi fan la Perego ha così affermato: “Purtroppo, come molti di voi sapranno, ho dovuto subire un intervento chirurgico impegnativo. Voglio ringraziare proprio tutti gli amici nella vita, i colleghi e tutti gli amici sui social per l’affetto enorme che mi hanno dedicato e che in questi giorni faticosi mi sono stati di grande conforto”.

“Avrei voluto ringraziarvi uno per uno ma è impossibile e colgo l’occasione per farlo qui. Ora mi rimetto in forma… e ci vediamo presto a Citofonare Rai2. A presto, e grazie davvero” ha terminato Paola Perego.