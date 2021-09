Paola Toeschi: Dodi Battaglia dopo il funerale dell’amata donna, con cui ha condiviso tutta la sua vita, ricorda la moglie morta, sottolineando che era la sua unica grande motivazione per vivere. Ora le rimane Sofia, la figlia avuta dal matrimonio con la donna che gli è stata accanto per tutta la sua vita. E vivrà per lei e nel ricordo della sua mamma.

Dodi Battaglia e la sua famiglia hanno sofferto a lungo, godendosi però ogni attimo perché sapevano che la malattia avrebbe potuto portare via Paola Toeschi in qualsiasi momento. La donna ha sempre lottato fino all’ultimo contro il tumore al cervello che l’aveva colpito.

Purtroppo, però, la donna è morta a 52 anni. Accanto a lei c’era il marito, il leader dei Pooh, che insieme a Sofia, la figlia avuta dal matrimonio con la donna della sua vita, era accanto a lei, come era stato sempre da quando si erano conosciuti e innamorati.

Ogni passo in queste stanze, mi ricorda Paola e ogni immagine di Paola è una pugnalata. Sento proprio un dolore fisico al cuore.

Queste le parole del cantante in occasione di una toccante e commovente intervista al Corriere della Sera.

Nella fine della sua sofferenza, è finita anche la mia lotta contro il suo male. Dal 2010, la mia motivazione per vivere è stata lei: la visita, la chemio, trovare un altro medico… Quando se n’è andata, mi sono sentito come un pallone che si sgonfia.

Paola Toeschi, Dodi Battaglia: il ricordo della moglie

Oggi Dodi Battaglia ringrazia il cielo di avere accanto a sé Sofia, ancora giovane e bisognosa della sua presenza: